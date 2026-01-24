La cantante entrerriana Emilia Mernes se encuentra instalada en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, junto a su pareja, el músico Duki, con el objetivo de perfeccionar su inglés. Sin embargo, pese a esta etapa de formación personal, la artista continúa activa en su carrera y en las últimas horas anunció el lanzamiento de una nueva canción.

Se trata de “Bota”, un tema que grabó en colaboración con la cantante brasileña Ludmilla, y cuya presentación se realizó a través de sus redes sociales. La artista oriunda de Nogoyá compartió una imagen promocional que rápidamente captó la atención de sus seguidores por el despliegue estético y el cuidado del estilismo, una faceta que se ha convertido en sello distintivo de su identidad artística.

En la producción, Emilia volvió a apostar a una impronta inspirada en los años 2000, línea que viene marcando sus últimas apariciones públicas. En la imagen se la ve luciendo un crop top camuflado de mangas cortas, combinado con un corpiño de bikini metalizado en tono dorado y un culotte con el mismo estampado. El detalle más llamativo del look fue el calzado: botas de taco aguja y caña alta, completamente recubiertas en piel sintética color marrón, en clara alusión al título de la canción.

El conjunto se completó con un gorro de piel sintética colocado sobre una gorra roja con visera. La cantante posó con el cabello suelto peinado con ondas y un maquillaje que destacó la mirada, con pestañas arqueadas y gloss en los labios. “Amo vocês”, escribió Emilia en el epígrafe del posteo, expresión en portugués que significa “Los amo”, lo que reforzó el vínculo con el público brasileño. La publicación recibió cientos de comentarios elogiosos, con mensajes como “Diosa”, “Te amo” y “Me vuelvo loca”.

La moda como parte de su identidad

Durante su estadía en Nueva York, Emilia Mernes también compartió otras imágenes que reflejan su afinidad por la moda y los complementos de piel sintética. En una de las postales se la vio con un tapado largo marrón oscuro, de corte recto, con interior de piel visible en solapas y puños, combinado con una polera negra y jeans de tiro alto y pierna recta. El look se completó con un cinturón negro de hebilla metálica, vincha de algodón, anteojos de armazón fino transparente y el cabello suelto con raya al costado.

En otra imagen, la cantante lució un abrigo de piel sintética color natural, acompañado por jeans celestes de tiro bajo con estampas de osos en tonos tierra, zapatillas deportivas negras, lentes de sol oscuros y una cartera Chanel negra tipo baguette. Finalmente, se mostró con un maxitapado gris claro de doble abotonadura, jeans amplios celestes, botas bordó de punta cuadrada y accesorios invernales en tonos suaves, como gorro y bufanda tejidos en rosa claro.