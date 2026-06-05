La escritora crespense Eliana Valeria Kossman presentará este viernes, a las 20:30, su primer libro de poemas, Soledad Amor Esperanzas, en el Auditorio Municipal “Eva Perón”. En la previa del evento, dialogó con Valeria Torresín en el programa Crespo en Vivo (93.7 Boing Crespo), donde compartió detalles del proceso creativo que dio origen a la obra y las emociones que atraviesa en esta etapa de su vida.

“Estoy re emocionada y muy feliz de cómo fue surgiendo todo y cómo se van dando las cosas”, expresó la autora al referirse a la presentación de un proyecto que comenzó como una necesidad personal de escritura y terminó convirtiéndose en su primera publicación.

Kossman contó que la escritura siempre fue para ella una forma de canalizar pensamientos y emociones. “Era una descarga a tierra. Siempre escribí para liberar un poco las emociones y los pensamientos”, explicó. Con el tiempo, esos textos comenzaron a tomar forma de poemas y, alentada por familiares y amigos, decidió compartirlos públicamente.

Lo que inicialmente iba a ser una publicación en redes sociales fue creciendo hasta transformarse en un libro. “Empezamos a pensar en los derechos de autor, en organizar los textos y maquetarlos como un libro y no como poemas sueltos. Fue un proceso muy divertido”, recordó.

La obra pertenece al género de la poesía lírica contemporánea y está compuesta por 21 poemas. Su estructura propone un recorrido emocional dividido en tres etapas: la soledad, el amor y la esperanza, conceptos que además dan nombre al libro.

“Es un camino que va creciendo y atravesando las emociones”, explicó la autora. Asimismo, detalló que el poemario presenta una particularidad: los títulos de los poemas conforman un acróstico que termina construyendo el nombre de la obra.

Consultada sobre la definición que acompaña la publicación —“una obra de sanación y resurgimiento que busca conectar con la vulnerabilidad humana para convertirla en fortaleza”—, Kossman reconoció que esa interpretación surgió de las devoluciones recibidas por parte de lectores cercanos.

Aunque actualmente trabaja en un comercio y no se dedica profesionalmente a la literatura, la escritura ha estado presente en su vida desde la infancia. “Mi mamá también es escritora, así que siempre hubo libros en casa. Aprendí a relacionarme con las letras como una actividad de placer y de relajación”, señaló.

La edición del libro contó con el acompañamiento de un editor que trabajó en los aspectos técnicos finales, mientras que el diseño de la portada estuvo a cargo de la artista Cindy Ibáñez, a quien la autora destacó por su permanente acompañamiento durante el proceso.

Kossman también reveló que la publicación superó ampliamente sus expectativas iniciales. La preventa tuvo una importante recepción y su actividad literaria comenzó a abrirle nuevas oportunidades. Entre ellas, la inclusión de uno de sus poemas en una próxima antología que será publicada en España tras resultar seleccionado en un certamen internacional.

A pesar de este prometedor presente, la escritora prefiere enfocarse en disfrutar el momento. “Quiero disfrutar este libro y todo lo que está pasando. Después veremos qué sigue”, afirmó.

La presentación de Soledad Amor Esperanzas será abierta a toda la comunidad y contará con un espacio de encuentro para compartir la experiencia con los lectores. Los ejemplares podrán adquirirse durante el evento o solicitarse directamente a la autora a través de sus redes sociales.

“Es un sueño cumplido”, resumió Kossman sobre una obra que marca el inicio de su camino como escritora y que invita a recorrer, a través de la poesía, las emociones que forman parte de la experiencia humana.