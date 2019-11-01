Ale Vitas Trío protagonizará la nueva noche de Güell | Bar Cultural. Será este viernes 1 de noviembre, a las 21, en el Casal de Catalunya de Paraná. En escena, el trovador paranaense estará acompañado por Iván Andreotti (coros y teclado) y Facundo Aquilini (percusión).

“Presentaremos nuevas canciones, composiciones que están dando vida a un nuevo disco”, aseguró el trovador paranaense y luego completó: “además, daremos una gran vuelta por Latinoamérica a partir de piezas de artistas destacados y tocaremos otras canciones de nuestro repertorio”. Luego, Vitas anticipó: “Será una puesta descontracturada. La idea es que estemos todos relajados y disfrutemos de una noche especial, celebrando la música.

Las entradas tendrán un valor de 150 pesos. La noche será complementada con bar abierto. Como la capacidad de la sala es limitada, es necesario reservar localidades en las redes sociales de Ale Vitas o en el Casal, dirigiéndose a su sede ubicada en Nogoyá 123 o llamando al (0343) 4236719.