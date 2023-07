La noticia informa que las temperaturas globales alcanzaron un máximo récord el lunes 3 de julio de 17,01 grados centígrados y agrega que el anterior record fue de 16,9 grados en agosto de 2016. La Agencia Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos aseguró que el martes se rompió el récord por segundo día consecutivo y la temperatura alcanzó los 17,18 grados. Hacia adelante, se prevé que hasta 2027 las temperaturas serán más altas que nunca.

Según la nota, el nuevo máximo promedio mundial, roto en dos días consecutivos, pone de relieve las extremas condiciones del verano de 2023 en el hemisferio norte.

Y del invierno del 2023 por estas latitudes, donde en pleno julio estamos caminando en mangas de camisa o prendemos un ventilador de techo en los peores días de la oficina, piensa el tipo joven que se preocupa por el cambio climático.

La cosa no viene bien, pensó dejando a un costado de la mesa el diario con su noticia. La cosa no está bien, volvió a plantearse. Dónde están los candidatos que pongan el tema ambiental en la mesa. El dólar y la dolarización, la seguridad y la inseguridad, piquetes e inflaciones, que son varias, una por cada mes. Y cuando se habla de halcones y palomas, no son los bichos interesantes de la naturaleza, son monstruitos estresantes de la política.

Y el tipo joven se pregunta seré yo el único que se preocupa por el cambio climático.