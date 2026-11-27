El teatro independiente de Entre Ríos tendrá un espacio de encuentro y exhibición este sábado 28 de noviembre en Paraná. La propuesta incluirá un conversatorio sobre la actividad teatral en la provincia y la presentación de cuatro obras que forman parte de los Premios Microteatro.

La jornada es organizada por la Secretaría de Extensión Universitaria y Cultura de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), junto al Consejo Provincial de Teatro Independiente (ConTIER), en el marco del Espacio Cultural para el Encuentro. Comenzará a las 18:30 en la Sala Teatro 1° de Mayo de Rectorado, que durante este mes celebra su 20° aniversario.

La actividad se integra al foro «El teatro independiente como poética de la Re-Insistencia», concebido como un ámbito para compartir experiencias y debatir sobre las condiciones en las que se desarrolla la actividad teatral, su relación con los públicos, el vínculo con las instituciones y su presencia en distintas localidades entrerrianas.

Un espacio para pensar el teatro independiente

El primer tramo de la jornada tendrá como eje el conversatorio «La escena está servida. ConTIER y UNER, dos potencias se articulan».

Participarán Julieta Chichizola, secretaria de Extensión Universitaria y Cultura de la UNER; Guillermo Freyre, responsable institucional de Radio UNER Concepción del Uruguay; y Fermín Luna, operador técnico de esa emisora.

También integrarán la mesa Cristina Witschi, directora ejecutiva del ConTIER, y Carina Resnisky, representante de la Región 1.

El foro propone reflexionar sobre la continuidad del teatro independiente, las estrategias para sostener sus propuestas y la importancia de generar espacios de encuentro y circulación artística en el territorio provincial.

Cuatro obras de distintas regiones de Entre Ríos

A partir de las 21:00 se presentarán las cuatro producciones seleccionadas en los Premios Microteatro, con representantes de diferentes localidades de la provincia.

La programación incluye:

Región 1 – «El Escarabajo»: del grupo FUM!, de Concepción del Uruguay. Actúa Nancy Quinodoz, bajo la dirección de Olivia Reinhartt. La autoría corresponde a Quinodoz.

del grupo FUM!, de Concepción del Uruguay. Actúa Nancy Quinodoz, bajo la dirección de Olivia Reinhartt. La autoría corresponde a Quinodoz. Región 2 – «Atá-Má»: del grupo Sacudón Cachengue, de San José. Actúan Salomé Jazmín Hussein y Leonel Hernán Barlotti, quien también está a cargo de la dirección y la autoría.

del grupo Sacudón Cachengue, de San José. Actúan Salomé Jazmín Hussein y Leonel Hernán Barlotti, quien también está a cargo de la dirección y la autoría. Región 3 – «Alguien sueña»: del grupo Los gestos de la sal, de Paraná. La actuación y dirección están a cargo de Consuelo Badaracco, sobre un texto basado en la obra homónima de Jorge Luis Borges. La asistencia técnica es de Laura Sánchez.

del grupo Los gestos de la sal, de Paraná. La actuación y dirección están a cargo de Consuelo Badaracco, sobre un texto basado en la obra homónima de Jorge Luis Borges. La asistencia técnica es de Laura Sánchez. Región 4 – «Soloito»: del grupo Los Tinguiritas, de Concordia. Actúa y dirige Marcos Gowda, responsable también del texto y la música, que incluye una letra de Rafael Alberti en «Nana para un niño muerto». La asistencia técnica está a cargo de Francisco Trabichet.

La propuesta reunirá así a artistas y grupos de cuatro regiones entrerrianas, en una jornada que busca visibilizar la producción teatral local y fortalecer los espacios de intercambio y circulación de obras.