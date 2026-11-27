El teatro independiente entrerriano tendrá una jornada de encuentro y microteatro en Paraná
El sábado 28 de noviembre, la UNER realizará un conversatorio junto al Consejo Provincial de Teatro Independiente y presentará cuatro obras seleccionadas en los Premios Microteatro. La actividad comenzará a las 18:30 en la Sala Teatro 1° de Mayo, que celebra sus 20 años.
El teatro independiente de Entre Ríos tendrá un espacio de encuentro y exhibición este sábado 28 de noviembre en Paraná. La propuesta incluirá un conversatorio sobre la actividad teatral en la provincia y la presentación de cuatro obras que forman parte de los Premios Microteatro.
La jornada es organizada por la Secretaría de Extensión Universitaria y Cultura de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), junto al Consejo Provincial de Teatro Independiente (ConTIER), en el marco del Espacio Cultural para el Encuentro. Comenzará a las 18:30 en la Sala Teatro 1° de Mayo de Rectorado, que durante este mes celebra su 20° aniversario.
La actividad se integra al foro «El teatro independiente como poética de la Re-Insistencia», concebido como un ámbito para compartir experiencias y debatir sobre las condiciones en las que se desarrolla la actividad teatral, su relación con los públicos, el vínculo con las instituciones y su presencia en distintas localidades entrerrianas.
Un espacio para pensar el teatro independiente
El primer tramo de la jornada tendrá como eje el conversatorio «La escena está servida. ConTIER y UNER, dos potencias se articulan».
Participarán Julieta Chichizola, secretaria de Extensión Universitaria y Cultura de la UNER; Guillermo Freyre, responsable institucional de Radio UNER Concepción del Uruguay; y Fermín Luna, operador técnico de esa emisora.
También integrarán la mesa Cristina Witschi, directora ejecutiva del ConTIER, y Carina Resnisky, representante de la Región 1.
El foro propone reflexionar sobre la continuidad del teatro independiente, las estrategias para sostener sus propuestas y la importancia de generar espacios de encuentro y circulación artística en el territorio provincial.
Cuatro obras de distintas regiones de Entre Ríos
A partir de las 21:00 se presentarán las cuatro producciones seleccionadas en los Premios Microteatro, con representantes de diferentes localidades de la provincia.
La programación incluye:
- Región 1 – «El Escarabajo»: del grupo FUM!, de Concepción del Uruguay. Actúa Nancy Quinodoz, bajo la dirección de Olivia Reinhartt. La autoría corresponde a Quinodoz.
- Región 2 – «Atá-Má»: del grupo Sacudón Cachengue, de San José. Actúan Salomé Jazmín Hussein y Leonel Hernán Barlotti, quien también está a cargo de la dirección y la autoría.
- Región 3 – «Alguien sueña»: del grupo Los gestos de la sal, de Paraná. La actuación y dirección están a cargo de Consuelo Badaracco, sobre un texto basado en la obra homónima de Jorge Luis Borges. La asistencia técnica es de Laura Sánchez.
- Región 4 – «Soloito»: del grupo Los Tinguiritas, de Concordia. Actúa y dirige Marcos Gowda, responsable también del texto y la música, que incluye una letra de Rafael Alberti en «Nana para un niño muerto». La asistencia técnica está a cargo de Francisco Trabichet.
La propuesta reunirá así a artistas y grupos de cuatro regiones entrerrianas, en una jornada que busca visibilizar la producción teatral local y fortalecer los espacios de intercambio y circulación de obras.