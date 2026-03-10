El histórico Teatro 3 de Febrero ofrecerá durante marzo una amplia cartelera de espectáculos que incluirá música en vivo, producciones teatrales y actividades destinadas a estudiantes. La agenda reúne propuestas de artistas nacionales, ciclos impulsados por la Municipalidad de Paraná y eventos organizados por diferentes productores culturales.

Entre las iniciativas destacadas del mes se encuentra el ciclo Jornadas x la Democracia, impulsado por la Subsecretaría de Cultura en el marco del Mes de la Memoria. Las funciones estarán destinadas principalmente a estudiantes de escuelas secundarias y buscarán generar espacios de reflexión sobre la memoria y los derechos humanos a través del lenguaje teatral.

Además, la programación incluye recitales, espectáculos escénicos para toda la familia y actividades especiales, entre ellas la tradicional Velada por el 2 de Abril, organizada por el Centro de Veteranos de Guerra Malvinas Paraná. Durante todo el mes también continuarán las visitas guiadas al edificio del teatro, abiertas a escuelas e instituciones educativas.

Programación destacada

Las visitas guiadas al teatro se realizarán los lunes 16, 23 y 30 a las 9 y 10 horas, con entrada libre para escuelas y público en general. Los turnos pueden solicitarse al correo [email protected].

En el marco de Jornadas x la Democracia, se presentarán distintas obras teatrales para estudiantes:

Jueves 12 (10 hs): Antígona la necia .

. Jueves 19 (10 hs): Radiomensajes .

. Jueves 26 (10 hs): Caso Julia.

La participación es gratuita con inscripción previa a través de los correos [email protected] o [email protected].

Entre los espectáculos musicales se destaca la presentación del artista uruguayo Mocchi el viernes 13 a las 21 horas, con entradas desde 12.000 pesos. Al día siguiente, el sábado 14, llegará el tributo a Soda Stereo con el show El Cuarto Soda, también a las 21 horas.

El domingo 22 a las 18 horas se presentará la obra infantil Poderosas Guerreras, una propuesta pensada para toda la familia.

Hacia el final del mes, el viernes 27 a las 21 horas se realizará el espectáculo Historias Argentinas, protagonizado por el historiador Felipe Pigna y el escritor Pedro Saborido. Un día después, el sábado 28, subirá al escenario el reconocido músico JAF junto a su Full Band.

La programación culminará el martes 31 a las 20:30 con la tradicional Velada por el 2 de Abril, un homenaje musical a los veteranos y caídos en la guerra de Malvinas, con entrada libre y gratuita.