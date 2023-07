** El mensaje de un amigo extranjero me hizo razonar, que no es poco. Me dijo “che, ustedes ya no saben qué inventar para parecer originales frente al mundo, ahora es el Día del Boludo”, y me dejó canturreando el tango Garufa. “No te creas, le respondí, no es jactancia, solo lo usamos para flagelarnos. Bah, se flagela solo el boludo religioso (reverendo Boludo)”.

Es verdad que, como divertimento, muchos argentinos han celebrado, mejor dicho posteado o compartido, esa creación de influencers que determinaron que el 27 de junio será el Día del Boludo en Argentina. Pero en fin, solo impacta en quienes se perciben como tales, y por mí que vayan al Registro Civil para pedir un cambio en el DNI. No me percibo ni hombre, ni mujer, ni ni, póngame “bolude”.

** Uno les explica a los extranjeros que boludo es una palabra coloquial, folclórica, de uso cotidiano en nuestro país, como lo es el huevón en Chile. Su efecto puede variar según el tono que se le ponga y el contexto. Vale como insulto, expresión cariñosa, o como simple muletilla al final de cualquier frase que se hable entre dos personas. No olvidemos que en la Argentina contradictoria, ser “una bestia” es ser el mejor en lo que uno hace. El tipo o la tipa es una bestia jugando básquet, significa que es súper, lo más, superior a buenísimo. Cuando lo usábamos bien al vocablo, era sinónimo de torpe: “es una bestia manejando, ni te le cruces”.

** En realidad, el “día del…” fue instituido por influencers en solidaridad con las personas que quieren hacer las cosas bien, cumplir con la ley, ser buenos ciudadanos, decir siempre la verdad, y se ven decepcionados una y otra vez sintiéndose unos reales boludos de departamento (no lo es más porque no tiene patio para practicar), o boludo primaveral (flor de boludo), o boludo fraccionado (un pedazo de boludo)... y podríamos extendernos por toda la página con variaciones.