Victoria. - El miércoles 30 de septiembre se llevó a cabo el Certamen Provincial de la Olimpiada Matemática Entrerriana (OME). La convocatoria reunió en la instancia final a 70 estudiantes del total de 130 habilitados en el territorio provincial, entre los que se destacó la delegación del Departamento Victoria, completando una jornada que conjugó la exigencia académica con la integración social entre jóvenes de diferentes localidades.

En esta oportunidad, los alumnos victorienses alcanzaron posiciones de privilegio y distinciones dentro del podio provincial:

• Tercer Nivel: Federico Ciani fue coronado Campeón Provincial.

• Segundo Nivel: María Antonia Cudini obtuvo el logro de Primer Subcampeón Provincial.

• Menciones de Honor (Primer Nivel): Xiomara Ciceroni, Felipe Enrique Sobera y Facundo Fornasari.

• Menciones de Honor (Tercer Nivel): Alfonso Boschele, Simón Pittaluga Mundani y Santiago Welter.

Mirada histórica y fluctuaciones en las aulas

En un informe especial para Paralelo 32, la Lic. Mónica Zabala —delegada zonal de la Olimpiada Matemática Entrerriana para el Departamento Victoria-Nogoyá— realizó un balance de la trayectoria institucional. Zabala recordó los comienzos de la iniciativa en 1997 con los talleres a contra turno implementados en el Instituto John F. Kennedy, señalando los altibajos observados con el paso del tiempo en el número de alumnos y colegios inscriptos.

Al evaluar el panorama reciente en Victoria, Nogoyá y Lucas González, la docente expuso: “Si miramos la trayectoria con honestidad, desde el 2020 a hoy el número de estudiantes e instituciones involucradas se ha reducido de forma notoria en comparación con aquellos inicios”.

Añadió que: “Esta realidad en nuestro Departamento y en las localidades de nuestra zona nos obliga a detenernos y preguntarnos: ¿Qué factores están alejando a los estudiantes de la participación? ¿Cómo logramos que el entusiasmo por la resolución de problemas vuelva a contagiarse en cada escuela, para que más chicos (idealmente todos) tengan la oportunidad de participar?”.

La pedagogía de la resolución de problemas

Frente a la coyuntura educativa global y nacional, donde las pruebas internacionales PISA indican que cerca del 76% de los alumnos argentinos de 15 años no alcanza el Nivel 2 (umbral básico de competencias para resolver problemas cotidianos con operaciones elementales), el informe pondera el valor de la metodología olímpica para el trabajo cotidiano en las aulas.

Sobre este aspecto, la Lic. Zabala profundizó: “La matemática no se aprende memorizando fórmulas ni haciendo ejercicios mecánicos en el pizarrón. La verdadera metodología que necesitamos llevar al aula todos los días es justamente la que vemos acá: partir siempre de un problema que despierte curiosidad, dar espacio al razonamiento propio y apelar al valor de la repregunta”.

Y sobre este punto expresó a nuestro medio: “Cuando la enseñanza se enfoca así, los chicos no solo aprenden a hacer cuentas: aprenden a pensar, a argumentar y a perderle el miedo a equivocarse”.

Cierre de ciclo y reconocimientos

El desempeño en la OME formó parte de un itinerario anual con diversas competencias de la disciplina:

• Olimpiada Matemática Ñandú (OMÑa): Arribó hasta la instancia Regional.

• Olimpiada Matemática Argentina (OMA): Se aguardan los resultados del Certamen Regional para definir posibles clasificados a la instancia Nacional.

• Certamen de Literatura y Matemática: Alcanzó la segunda ronda (instancia Regional).

• Mateclubes: Este jueves 1º de octubre se disputó la 3ª Ronda (Regional), a la espera de conocer a los equipos finalistas de la última instancia.

Para hacer posible este recorrido, la delegación destacó el acompañamiento de familias, directivos y profesores referentes. La labor organizativa del año contó con la coordinación de docentes de niveles primario y secundario: Hernán Atencio (coordinación intercolegial en Lucas González) y Carolina Traverso (Nogoyá); junto a la coordinación colegial de Silvina Afranchino, Ruth Botto, Sol Gabirondo, María Elisa Heinzenknecht, Lucía Hilgenberg, Emanuel Ott, Belkis Parravichini, Eduardo Patat, Sabrina Rodríguez, Tomás Vallejos y Gabriel Villanueva. Asimismo, se remarcó el acompañamiento regional de Claudia Kemerer y Griselda.

En el cierre de su informe, la Lic. Zabala manifestó su renovación de compromiso para continuar impulsando la actividad el próximo año junto a la comunidad docente.