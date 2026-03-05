Hay muertes que llegan con paso anunciado, y otras que irrumpen como una puerta que el viento golpea sin aviso. A Mauro Macrillanti se lo llevó la vida en uno de esos descuidos que duelen doble: por lo inesperado y por lo injusto para el ojo humano.

En Crespo deja un silencio que no es vacío, sino memoria. Porque Mauro no fue solo un nombre propio ni un emprendedor más del paisaje productivo local. Fue, ante todo, un hombre querido. Amado por su familia, por sus amigos y por cada persona que tuvo la oportunidad de tratarlo de cerca.

Había comenzado con poco, casi con las manos como único capital y la convicción como herramienta principal. Paso a paso, con ética y perseverancia sin estridencias, levantó su empresa. No fue fruto de atajos ni de golpes de suerte, sino de jornadas largas, decisiones responsables y una reputación construida ladrillo por ladrillo. En tiempos donde el éxito suele medirse por el volumen, Mauro eligió medirlo por la rectitud.

Quienes lo trataron o compartieron horas con él recuerdan su trato cordial, su palabra firme y su sensibilidad poco común en el mundo de los negocios y su vínculo con la sociedad. Porque además de emprendedor fue un hombre atento al otro. Supo que la prosperidad no se agota en balances y que la comunidad es el verdadero territorio donde se prueba la calidad humana.

Por eso dedicó tiempo y recursos a instituciones de bien público, colaborando sin aspavientos, muchas veces lejos de los focos, convencido de que ayudar no necesita cartel. Allí también sembró, y esa siembra hoy florece en el reconocimiento sincero de quienes recibieron su apoyo.

Su partida deja un dolor profundo, pero también un legado claro: el de que se puede crecer sin perder la decencia, progresar sin olvidar las raíces, y construir sin dejar de ser sensible.

Crespo despide a un vecino valioso. Su familia, a un pilar irremplazable. Y quienes lo conocieron, a un hombre cuya huella no se borra con la ausencia.

Que su recuerdo sea abrazo y ejemplo. La paz del Señor, que sobrepuja todo entendimiento, esté sobre su esposa e hijos.