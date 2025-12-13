En el marco de las políticas de fortalecimiento de la laborterapia y la capacitación en oficios, el Servicio Penitenciario de Entre Ríos (SPER) realizó una presentación institucional para exhibir los productos confeccionados por personas privadas de la libertad. La actividad puso de relieve el rol del trabajo como herramienta central para la reinserción social y la construcción de nuevas oportunidades.

Durante el acto, se realizó la entrega simbólica de una pelota de fútbol de la marca Torreón al gobernador Rogelio Frigerio, al secretario general de la Gobernación Mauricio Colello, y al ministro de Seguridad y Justicia Néstor Roncaglia, en un gesto que buscó visibilizar el esfuerzo productivo que se desarrolla dentro de las unidades penales.

Trabajo, formación y responsabilidad

Desde el Ministerio de Seguridad y Justicia, y bajo las directivas de la Dirección General del SPER, se viene profundizando un perfil productivo que combina fabricación, enseñanza y acompañamiento. El objetivo es brindar a los internos herramientas concretas, incorporar hábitos de responsabilidad y promover una cultura del trabajo sostenida, pilares que permiten fortalecer los procesos de reintegración social.

Las autoridades remarcaron que este tipo de iniciativas contribuye a que las personas privadas de la libertad adquieran conocimientos laborales que podrán aplicar una vez recuperada su autonomía, mejorando sus posibilidades de acceso al empleo y reduciendo los índices de reincidencia.

Torreón: una marca con identidad penitenciaria

La marca Torreón es el resultado de un proyecto integral coordinado por la Dirección Principal de Industria del SPER. Las pelotas y otros artículos deportivos son elaborados en distintas Unidades Penales de la provincia, donde los internos participan en todas las etapas del proceso productivo: diseño, corte, costura, ensamblado y control de calidad.

Más allá del producto final, el programa apunta a propósitos más profundos en el tratamiento penitenciario: consolidar rutinas de trabajo, promover el sentido de la responsabilidad y ofrecer un aprendizaje de oficio con valor en el mercado laboral.

Desde el SPER destacaron que estas acciones permiten fortalecer la autoestima de los internos y generar un puente entre la formación intramuros y la vida fuera de las unidades penales, reafirmando la importancia del trabajo como herramienta transformadora.