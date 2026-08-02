La Comisión de Producción del Senado de Entre Ríos iniciará el próximo miércoles el tratamiento de un proyecto de ley que propone reconocer la incubación de huevos para aves de postura y de carne como una actividad industrial, una modificación que el sector considera clave para fortalecer su desarrollo y competitividad.

La reunión será la primera instancia de análisis de la iniciativa y contará con la participación del secretario de Comercio, Industria y Minería de Entre Ríos, Catriel Tonutti, y del representante de la Cámara Cárnica de Entre Ríos, Alberto José Berardi.

Buscan actualizar el marco legal de una actividad estratégica

El proyecto fue presentado por el bloque de Juntos por Entre Ríos con el objetivo de adecuar la legislación a la realidad tecnológica y productiva que atraviesa actualmente la industria avícola.

Según fundamentaron los autores de la iniciativa, declarar a la incubación como actividad industrial permitirá favorecer nuevas inversiones, mejorar la competitividad del sector, impulsar la modernización tecnológica y generar mayores oportunidades de desarrollo económico en distintas regiones de la provincia.

Una clasificación que consideran desactualizada

Actualmente, la incubación de huevos está comprendida dentro de las actividades primarias bajo los códigos 014810 (Cría de aves de corral, excepto para producción de huevos) y 014820 (Producción de huevos) del Nomenclador de Actividades Económicas.

Sin embargo, los legisladores sostienen que esa clasificación ya no refleja el funcionamiento real de las plantas de incubación, que hoy operan con elevados niveles de automatización y tecnología.

Un proceso altamente tecnificado

Entre los argumentos del proyecto se destaca que las plantas incubadoras trabajan con procesos automatizados, control permanente de temperatura, humedad y ventilación, infraestructura especializada, consumo energético continuo y personal técnico capacitado para garantizar la calidad sanitaria y productiva.

El texto también señala que la incubación moderna requiere inversiones en equipamiento y sistemas de control que la diferencian claramente de una actividad primaria tradicional.

El fundamento jurídico del proyecto

La iniciativa toma como referencia el artículo 7° del Decreto Nacional N.º 2541/1977, reglamentario de la Ley de Régimen de Promoción Industrial, que define como actividad industrial a aquella que transforma materias primas mediante procesos inducidos y equipamiento específico.

En ese sentido, los impulsores del proyecto sostienen que la incubación avícola cumple plenamente con esa definición, ya que el proceso transforma un huevo fértil en un pollito bebé mediante un sistema continuo, controlado y tecnológicamente asistido, generando un producto biológico diferente al inicial.

Un cambio con impacto para la avicultura entrerriana

De avanzar el proyecto, Entre Ríos daría un paso importante para reconocer legalmente una actividad considerada estratégica dentro de una de las principales cadenas productivas de la provincia.

La reclasificación podría abrir nuevas posibilidades para el acceso a programas de promoción industrial, incentivar inversiones y fortalecer la competitividad de un sector que posiciona a Entre Ríos entre los principales polos avícolas de la Argentina.