El sector avícola de postura en América Latina ha mostrado un crecimiento notable en los últimos años, consolidándose como una de las principales fuentes de proteína de alta calidad y asequible para la región. De acuerdo con el Instituto Latinoamericano de Huevo (ILH), en el año 2023 se registró una población total de 610.128.000 gallinas ponedoras, produciendo un impresionante volumen de 171.815.369.000 huevos.

Distribución de gallinas ponedoras

La población de gallinas ponedoras en producción está distribuida principalmente en cuatro países líderes: Brasil, con 176 millones de aves; México, con 170 millones; Colombia, con 61,8 millones; y Argentina, con 53,11 millones. Estos cuatro países concentran una parte significativa de la producción avícola de la región.

Aves por color

Dentro del total de gallinas ponedoras en América Latina, la mayoría son de plumaje blanco. Específicamente, existen 402.464.000 aves blancas, lo que representa el 65,96% del total, mientras que las aves de plumaje marrón suman 207.664.000, constituyendo el 34,04% restante. Esta diferenciación es relevante, ya que cada tipo de gallina tiene particularidades en cuanto a su manejo y producción.

Sistemas de producción

En cuanto a los sistemas de producción, la mayoría de las gallinas ponedoras en América Latina se crían en jaulas. El desglose es el siguiente: 535.758.370 aves (87,81%) se encuentran en jaulas; 63.236.185 aves (10,36%) se crían en aviarios; y 11.133.445 aves (1,82%) se crían en sistemas libres de jaulas y orgánicos. Esta distribución refleja las preferencias y capacidades de inversión en infraestructura de los productores avícolas de la región.

Producción de huevos

La producción total de huevos en América Latina en 2023 alcanzó aproximadamente los 171.815.369.000 unidades. Este volumen incluye la producción de países como Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, y Venezuela. La magnitud de esta producción subraya la importancia del sector avícola en la economía y la nutrición de la región.

Consumo per cápita de huevo

El consumo per cápita de huevo en América Latina para el año 2023 se situó entre los 170 y 180 huevos por habitante al año. Sin embargo, el ILH está trabajando para incrementar esta cifra a corto plazo, con el objetivo de alcanzar los 250 huevos per cápita. Destacan países como México, con un consumo anual de 367 huevos per cápita; Colombia, con 336 huevos; y Argentina, con 324 huevos, superando ampliamente el promedio regional.