El Museo Provincial de Bellas Artes de Entre Ríos, ubicado en Buenos Aires 355 de Paraná, abrió al público la 63ª edición del Salón Provincial de Artes Visuales. La exposición reúne producciones de 55 artistas de 23 localidades entrerrianas y permanecerá disponible hasta el 28 de febrero, con entrada libre y gratuita.

La muestra forma parte de los Premios Adquisición Gobierno de Entre Ríos 2026 y reúne obras de seis disciplinas: arte textil, cerámica, dibujo, escultura, grabado y pintura.

La inauguración se realizó días atrás, en una jornada que también incluyó la entrega de premios y las actividades por los 100 años del Museo Provincial de Bellas Artes.

El secretario de Cultura de Entre Ríos, Julián Stoppello, destacó la continuidad del Salón y su alcance territorial. «Estamos orgullosos de continuar este Salón que tiene una gran historia y representa la potencia federal de las artes visuales de la provincia en el presente», expresó.

También señaló que desde la gestión provincial se busca ampliar los espacios de exposición para artistas entrerrianos, con propuestas en la Casa de la Cultura, AURA y el Encuentro Entrerriano, que este año reunió a más de 100 artistas de distintas localidades en La Paz.

Por su parte, la coordinadora del Museo, Julia Acosta, resaltó la convocatoria y la participación de artistas de diferentes puntos de la provincia. Además, consideró que la inauguración del Salón y la celebración del centenario dieron continuidad a un año significativo para la institución.

Los artistas premiados en cada disciplina

Los Premios Adquisición Gobierno de Entre Ríos 2026 reconocieron a 12 artistas, con primeros y segundos premios en cada una de las seis disciplinas.

Arte textil

Primer premio: Ludmila Beker (Gualeguaychú), por La fragilidad de la memoria .

. Segundo premio: Alonso Nicolás Villanova (Urdinarrain), por Vestigios de un brindis en carnaval.

Cerámica

Primer premio: Franco Bacalluzzo (Paraná), por Tabla Neolítica .

. Segundo premio: Paz Secundini (Libertador San Martín), por Deshielo / Lo que transportan los icebergs.

Dibujo

Primer premio: Carina Noemí Amarillo (Concepción del Uruguay), por Cuerpos en disolución de la Canasta Familiar .

. Segundo premio: Elina Aguilar (Paraná), por Bestiario doméstico.

Escultura

Primer premio: Belén Céspedes (Paraná), por Esa casa solariega del embrujador .

. Segundo premio: Esteban Ubaldo Amatti (Paraná), por Oración a Xango.

Grabado

Primer premio: Mariana De Matteis (Villaguay), por Pintura sobre escultura (El huérfano, Israel Hoffmann) .

. Segundo premio: Agustina Piancenza (Paraná), por Noche de brujas.

Pintura

Primer premio: Carla Brugo (Paraná), por Menopausia .

. Segundo premio: Cecilia Gallardo Obradovich (Gualeguay), por Coro de criadero.

La exposición permite recorrer distintas expresiones de las artes visuales entrerrianas y conocer la producción de artistas de diferentes localidades. Podrá visitarse en el Museo Provincial de Bellas Artes, en Paraná, hasta el 28 de febrero, con acceso gratuito.