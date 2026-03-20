Desde el municipio destacan que el objetivo es consolidar este espacio como un punto de referencia permanente para la actividad cultural local y regional.

Un espacio con actividad constante

El director de Integración y Participación Comunitaria, Andrés Spreafico, explicó que la intención es que el salón “cuente con ocupación la máxima cantidad de días y semanas del año”, albergando tanto producciones municipales como propuestas de grupos independientes locales y de otras ciudades.

En la misma línea, Gustavo Kappes señaló que Crespo busca consolidarse como una plaza relevante para distintas expresiones culturales: “Estamos programando espectáculos con productoras de distintas provincias, para que artistas de diversos lugares encuentren en nuestra ciudad un espacio donde presentarse”.

Agenda cultural confirmada

El Salón Municipal ya cuenta con una nutrida programación para los próximos meses, con propuestas que abarcan distintos géneros y públicos.

Marzo

Viernes 20: De acá y antes de acá – Música en vivo

– Música en vivo Sábado 21: Homenaje a Gasalla – Obra de teatro

– Obra de teatro Sábado 28: El eco de sus pasos – Obra de teatro

Abril

Viernes 10: Ningún Suelo Más Querido – Obra sobre Malvinas

– Obra sobre Malvinas Viernes 17: Estreno El Explorador – Obra infantil

– Obra infantil Sábado 18: Zoilo de Polecia y Curandero – Teatro

– Teatro Sábado 25: Concierto de Nativos – Música en vivo

Mayo

Sábado 9: Zoilo de Polecia y Curandero – Teatro

– Teatro Domingo 10: Brillante – Obra de teatro

– Obra de teatro Sábado 16: Mamushka – Las mujeres que habitan en mí – Con Anita Martínez

Julio

Lunes 6: Guerreras K-Pop

Agosto

Sábado 15: Tributo a Les Luthiers

Desde la organización anticiparon que en los próximos días podrían sumarse nuevas propuestas, las cuales serán informadas a través de la Agenda Crespo.

Un espacio moderno y adaptable

El Salón Municipal fue reinaugurado el 27 de septiembre de 2024, tras una serie de obras de renovación que lo transformaron en un espacio moderno, multifuncional y confortable.

Cuenta con capacidad para 200 personas, con sillas móviles que permiten adaptar la disposición según el tipo de espectáculo. Además, dispone de equipamiento de climatización frío-calor, salida de emergencia, puertas con barrales antipánico y sanitarios accesibles para personas con movilidad reducida.

Las mejoras incluyeron trabajos de pintura, renovación de instalaciones eléctricas, refuerzo de iluminación, colocación de alfombras y paneles acústicos, adecuación de baños, mejoras en el escenario y señalética acorde a las normas de seguridad e higiene vigentes.

De esta manera, el Salón Municipal se proyecta como un espacio dinámico y versátil, pensado para fomentar el acceso a la cultura y acompañar el crecimiento de las expresiones artísticas en la ciudad.