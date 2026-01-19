Viajar suele asociarse al descanso, pero para muchas personas las vacaciones traen consigo noches fragmentadas, cansancio acumulado y quejas de la pareja. En ese contexto, los ronquidos aparecen o se intensifican y dejan de ser una molestia menor para convertirse en un verdadero problema de convivencia y salud.

“La mayoría de los viajes reúnen varios factores que inflaman las vías respiratorias y favorecen el ronquido, incluso en personas que habitualmente no roncan”, explicó la Dra. Ana Cofré (M.P. 8.815), médica especialista en Otorrinolaringología y directora del Centro Patagónico de Otorrinolaringología.

Uno de los principales detonantes es el vuelo. El aire seco de la cabina provoca deshidratación de la mucosa nasal y de la garganta, aumentando la resistencia al paso del aire durante el sueño. “Cuando la mucosa está seca o inflamada, el aire no circula de manera fluida y se genera la vibración que produce el ronquido”, detalló la especialista.

A este factor se suman otros cambios habituales de las vacaciones: cenas más tardías, mayor consumo de alcohol, horarios irregulares y menos horas de sueño. “El alcohol relaja en exceso los músculos de la garganta y favorece el colapso parcial de la vía aérea durante la noche”, advirtió Cofré.

El jet lag también cumple un rol importante. Alterar el ritmo circadiano modifica las fases del sueño y afecta la calidad del descanso. “Dormir mal hace que pasemos más tiempo en etapas profundas, donde los ronquidos suelen ser más intensos”, agregó.

El impacto en la pareja

Durante el año, muchas parejas logran amortiguar el problema con rutinas laborales distintas o descansos fragmentados. En vacaciones, esa situación se vuelve imposible de disimular. “El ronquido no solo afecta a quien lo padece: genera irritabilidad, discusiones y un desgaste emocional importante en la pareja”, explicó la médica.

Dormir mal de manera sostenida altera el estado de ánimo, la tolerancia y la concentración. “Muchas consultas llegan después del verano, cuando el problema queda expuesto por la convivencia continua”, señaló.

Aunque suele naturalizarse, el ronquido persistente no debe minimizarse. En algunos casos, puede ser la manifestación inicial de una apnea obstructiva del sueño, un trastorno en el que la respiración se interrumpe repetidamente durante la noche.

“Cuando el ronquido se acompaña de pausas respiratorias, somnolencia diurna, dolor de cabeza matinal o cansancio extremo, es fundamental evaluarlo”, indicó Cofré. La apnea del sueño se asocia a mayor riesgo cardiovascular, hipertensión, problemas metabólicos y deterioro cognitivo.

Consejos para reducir los ronquidos al viajar

Si bien no existe una solución única, la especialista recomendó algunas medidas simples que pueden ayudar durante las vacaciones:

Mantener una buena hidratación, especialmente después de vuelos largos.

Evitar el alcohol en las horas previas al descanso.

Cenar liviano y al menos dos horas antes de acostarse.

Dormir de costado, una posición que reduce el colapso de la vía aérea.

Respetar horarios de sueño lo más regulares posible.

Cuándo consultar

“El ronquido tiene múltiples causas y abordarlo a tiempo mejora no solo el descanso, sino la calidad de vida y los vínculos”, resumió Cofré. Si es frecuente, intenso o se acompaña de otros síntomas, la consulta médica resulta clave. “Detectar el origen del problema permite indicar tratamientos efectivos y personalizados”, concluyó.