Durante la jornada del miércoles D´Agostino fue recibida en la Biblioteca Color Esperanza, de la Unidad Penal N°1 “Dr. Juan José O’Connor”, por el inspector General Dr. Marcelo Sánchez director del Servicio Penitenciario; y por la licenciada en Ciencias de Educación Adelina Kuartino, quien se desempeña como jefa del Departamento de Educación del Servicio Penitenciario de Entre Ríos.

Por la tarde, las autoridades de la Secretaría de Cultura realizaron otra donación en la sede del Club Olimpia. En el encuentro estuvieron presentes Leandro Agasse, Presidente del Club; Lisandro Ruiz Moreno, Director Proyecto Sembrando Huella; y miembros de la Comisión Directiva: Facundo Lamic, Martín Agasse y Diego Geller. Cabe destacar que el ex presidente del club Raúl Geller también donó ejemplares.

De esta manera se concretó la quinta donación de libros en clubes deportivos entrerrianos; y la segunda donación a bibliotecas de diversas instituciones.

“Club Literario”, es un programa impulsado en el mes de mayo del corriente por la Secretaría de Cultura de la Provincia en conjunto con la Editorial de Entre Ríos (EDER). La iniciativa tiene alcance provincial y busca fomentar la creación de bibliotecas y darles impulso a las ya creadas dentro de las instituciones deportivas y educativas.

Los libros corresponden a diferentes disciplinas entre las que se encuentran literatura infantil, derechos humanos, divulgación científica e historia entrerriana, entre otros. Las publicaciones de la donación pertenecen a la EDER, la Editorial de la Municipalidad de Paraná, y a editoriales nacionales.

La Secretaría de Cultura invita a las instituciones que quieran ser parte de la iniciativa a escribir un correo electrónico a [email protected]