El empresario crespense Hector Motta aseguró que el productor de pollo bajó un 7% el precio del producto a partir de la puesta en vigencia del programa de Precios Esenciales. “Los productores avícolas decidieron bajar el precio como una forma de acompañar a las medidas anunciadas la semana pasada por el gobierno nacional “, aseguró el empresario, integrante además del directorio de la Unión Industrial Argentina.

En diálogo con Cátedra Avícola (Radio Argentina AM 580), Motta indicó que “este es un momento muy particular del país, en donde todos los sectores tienen que colaborar desde el lugar en el que estén , no podemos hacer oídos sordos al pedido de colaboración del Presidente Macri”, en alusión a las reuniones que mantuvo el Poder Ejecutivo con los diferentes sectores de la industria alimenticia para lograr un acuerdo de precios, siempre que los factores que hacen al costo no sigan con una tendencia inflacionaria.

Además, el mercado está plenamente abastecido a precios que el empresario considera muy económicos.

Consultado por Paralelo 32 el empresario sobre cuándo tendría que verse reflejada esta baja en el mostrador minorista, respondió: “Entiendo que ya mismo, dado que es un producto de alta rotación”, y añadió que además se debería analizar la relación del precio de la carne de pollo versus carne vacuna o de cerdo.