En la mesa de los argentinos, el pollo dejó hace tiempo de ser una alternativa económica para convertirse en uno de los alimentos más elegidos. Los últimos datos de la industria indican que durante 2025 el consumo alcanzó los 49,4 kilos por habitante al año, el registro más alto desde que existen estadísticas y una cifra que prácticamente iguala al consumo de carne vacuna.

Detrás de este crecimiento hay una combinación de factores. Su precio accesible frente a otras proteínas, la facilidad para incorporarlo en distintas preparaciones y sus beneficios nutricionales hicieron que cada vez más familias lo elijan como parte de su alimentación cotidiana.

Una proteína completa para todas las edades

Especialistas coinciden en que uno de los principales atributos del pollo es su calidad nutricional.

Cada 100 gramos de carne aportan alrededor de 22 gramos de proteínas de alto valor biológico, fundamentales para el desarrollo muscular, el crecimiento y la reparación de los tejidos. Con una porción diaria, equivalente a media pechuga o un muslo mediano, una persona cubre más de la mitad de las necesidades proteicas recomendadas para un adulto.

Además, se trata de una carne con bajo contenido graso, predominio de grasas insaturadas —consideradas beneficiosas para la salud cardiovascular— y escaso aporte de sodio. También es fuente de vitaminas del complejo B y minerales como hierro, zinc, fósforo y selenio.

Por estas características, el pollo forma parte de la alimentación de niños, adolescentes, embarazadas, deportistas y adultos mayores, siendo una de las carnes de más fácil digestión.

Entre Ríos, protagonista de la producción nacional

El crecimiento del consumo tiene detrás una de las actividades agroindustriales más importantes del país.

Según datos difundidos por el Centro de Empresas Procesadoras Avícolas (CEPA), durante 2025 la producción nacional alcanzó 2,47 millones de toneladas, uno de los mayores volúmenes registrados hasta el momento.

Para lograr esa cifra fue necesaria la faena de aproximadamente 750 millones de aves en establecimientos habilitados por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa).

La mayor parte de esa producción se concentra en Entre Ríos y Buenos Aires, provincias que reúnen más del 90% del procesamiento avícola nacional.

El director ejecutivo de CEPA, Carlos Sinesi, destacó que este crecimiento es posible gracias a la incorporación permanente de tecnología, mejoras genéticas, avances en nutrición animal y estrictos protocolos de bioseguridad que permiten incrementar la eficiencia productiva.

Un sector con potencial para seguir creciendo

La expansión de la carne aviar no es un fenómeno exclusivo de Argentina.

De acuerdo con proyecciones del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), la producción mundial de pollo alcanzará un nuevo récord durante 2026, superando las 110 millones de toneladas, lo que confirma que continúa siendo la proteína animal de mayor crecimiento a nivel global.

En ese contexto, Argentina busca fortalecer también su perfil exportador.

Actualmente, el país cuenta con más de un centenar de mercados habilitados y durante 2025 exportó productos avícolas a 74 destinos internacionales, consolidando un sector con fuerte presencia en el comercio exterior.

Sanidad y bienestar animal, claves de la producción

El crecimiento de la actividad también está vinculado a las condiciones sanitarias que caracterizan a la producción avícola argentina.

Desde MSD Salud Animal remarcan que el trabajo en prevención de enfermedades, vacunación, bioseguridad y bienestar animal constituye uno de los pilares para garantizar alimentos seguros y de calidad.

El gerente técnico de Avicultura de la empresa, Pablo Nervi, explicó que la salud de las aves repercute directamente en la calidad de los alimentos que llegan al consumidor.

"La salud animal es el primer eslabón de una cadena que termina en la mesa de las personas. Cuando trabajamos en prevención y bioseguridad protegemos a las aves y contribuimos a producir alimentos seguros, de calidad y de manera sostenible", sostuvo.

Una actividad estratégica para Entre Ríos

Para una provincia como Entre Ríos, donde la avicultura representa una de las principales economías regionales, estos indicadores confirman la importancia de un sector que genera miles de puestos de trabajo directos e indirectos, moviliza inversiones y agrega valor a la producción agrícola.

El crecimiento sostenido del consumo interno y las perspectivas de expansión de las exportaciones posicionan a la cadena avícola como una actividad con importantes desafíos, pero también con amplias oportunidades para continuar consolidándose como uno de los motores del desarrollo económico provincial y nacional.