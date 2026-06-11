Diecinueve obras del artista plástico nogoyaense Ariel Godoy, se estarán exhibiendo en “Galerías Pacífico”, unos de los centros de arte y moda más importantes de la ciudad de Buenos Aires.

Galerías Pacífico, ofrece un espacio único para que el pintor se mueva entre la figuración y la abstracción, en diálogo con el psicoanálisis y la filosofía. Así, en el patio de comidas del shopping el visitante podrá dejarse llevar por el asombro y los misterios que habitan las telas.

Desde sus comienzos en 2006, Godoy deja que su curiosidad, sus conocimientos sobre el comportamiento social y una constante formación artística se plasmen en una obra viva e inquietante. Con huellas expresionistas, este entrerriano nacido en Nogoyá, se acerca a la pintura como una creación que reflexiona constantemente sobre la realidad y, de manera vanguardista, genera un lenguaje irrepetible.

Sin lugar a dudas, la exposición en un centro privilegiado del arte, marca un fuerte reconocimiento de sus últimos trabajos, al tiempo que una gran motivación en la rica carrera del artista.

“Es una inmensa alegría y una gran emoción ver mis pinturas en uno de mis lugares favoritos de la ciudad, por su historia y patrimonio cultural. Un lugar mágico e inspirador, con esa cúpula con nuestro Gran Berni, junto a los maestros Lino Spilimbergo, Juan Carlos Castagnino, Demetrio Urruchúa y Manuel Colmeiro Guimarás”, aseguró Godoy.