El Museo Provincial de Ciencias Naturales y Antropológicas "Prof. Antonio Serrano" celebró su 109° aniversario con una convocatoria que reunió a referentes de la ciencia, la investigación, la educación y la gestión pública de Entre Ríos. La actividad marcó el inicio de una agenda de trabajo que se extenderá durante el próximo año con el objetivo de fortalecer la producción y la divulgación del conocimiento científico y tecnológico en la provincia.

El encuentro fue organizado por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos y se desarrolló en la sede del museo, ubicada en calle Gardel 62 de la ciudad de Paraná.

Una agenda rumbo a los 110 años del museo

Durante la apertura, el secretario de Cultura de Entre Ríos, Julián Stoppello, destacó que el aniversario representa una oportunidad para proyectar el crecimiento de la institución.

"Es una oportunidad para proyectar al Museo Serrano hacia el futuro y fortalecer su vínculo con toda la comunidad", expresó el funcionario.

La propuesta presentada lleva como lema "110 años construyendo conocimiento", una iniciativa que buscará poner en valor la trayectoria del museo provincial más antiguo de Entre Ríos y consolidar el trabajo conjunto entre instituciones científicas, educativas y culturales.

Participación de organismos científicos y universidades

La reunión contó con la presencia de autoridades provinciales y representantes de organismos vinculados a la investigación y la preservación del patrimonio.

Participaron el secretario de Modernización, Ciencia, Tecnología e Innovación, Emanuel Gainza; la secretaria de Ambiente, Rosa Hojman; el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Raúl Boc Ho; el integrante del directorio del CONICET, Walter Sione; y el decano de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la UADER, Juan Pablo Filipuzzi, entre otros funcionarios y especialistas.

También formaron parte de la mesa de trabajo representantes de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la UADER, Parques Nacionales, el Colegio de Profesionales de Ciencias Naturales, la Dirección de Áreas Naturales Protegidas y Biodiversidad, la Dirección de Recursos Naturales y Fiscalización, la Dirección de Desarrollo Minero, la Dirección de Derechos Humanos, el Registro Único de la Verdad y Antropología Forense, la Policía Federal Argentina e investigadores y docentes de distintas instituciones.

Un espacio para fortalecer el conocimiento científico

El coordinador del Museo Serrano, Gastón Fleita, destacó la importancia de reunir a organismos que trabajan en diferentes áreas vinculadas a la investigación, la conservación y la difusión del conocimiento.

Según señaló, el encuentro permitió reunir a instituciones que tienen la responsabilidad de producir, gestionar, proteger y comunicar conocimiento científico a la sociedad, fortaleciendo la articulación entre el Estado, el sistema científico y el ámbito académico.

El museo provincial más antiguo de Entre Ríos

La actividad constituyó el primer paso de un programa de trabajo que se desarrollará durante los próximos doce meses y culminará con la celebración de los 110 años del Museo Serrano.

La iniciativa buscará visibilizar el aporte que, desde hace más de un siglo, realizan investigadores, docentes, profesionales e instituciones al desarrollo científico, tecnológico y cultural de Entre Ríos, consolidando al museo como un espacio de referencia para la preservación del patrimonio natural y antropológico de la provincia.