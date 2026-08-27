El Museo Provincial de Bellas Artes “Dr. Pedro E. Martínez” de Paraná cumple 100 años y prepara un fin de semana especial para celebrar junto a la comunidad. Desde el viernes 28 hasta el domingo 30 de agosto, la sede de Buenos Aires 355 y sus alrededores serán escenario de distintas actividades culturales, artísticas y participativas.

La programación reúne exposiciones, acciones gráficas y propuestas al aire libre, en el marco de los festejos centrales por el centenario de una institución que fue el primer organismo público dedicado a las artes visuales en Entre Ríos.

La celebración busca poner en valor el patrimonio artístico de la provincia y, al mismo tiempo, mostrar el museo como un espacio activo, abierto y vinculado con la comunidad.

La agenda por los 100 años del Bellas Artes

Las actividades comenzarán el viernes 28 de agosto, continuarán durante el sábado y tendrán su cierre el domingo 30, fecha en la que se cumple exactamente el centenario de la institución.

Viernes: nueva etapa de la exposición “Un destello sostenido”

El primer encuentro será el viernes 28, a las 20:00, con la inauguración del tercer despliegue expositivo de Un destello sostenido.

La propuesta curatorial fue concebida como un atlas patrimonial en permanente construcción y, con esta tercera instancia, alcanzará su configuración definitiva, ocupando la totalidad de las salas del museo.

La exposición podrá recorrerse como parte de las actividades especiales previstas por el centenario.

Sábado: dibujos de la fachada del museo

La celebración continuará el sábado 29, desde las 16:00, cuando la actividad se traslade al exterior del edificio.

En esta oportunidad participará el grupo Croquiseros de Paraná, cuyos integrantes realizarán una acción gráfica para registrar y reinterpretar mediante dibujos la histórica fachada del Museo de Bellas Artes.

La propuesta invita a observar el edificio desde otra perspectiva y convertir el espacio público en parte de la celebración.

Domingo: el gran festejo por el centenario

El momento central de la celebración llegará el domingo 30 de agosto, de 15:00 a 18:00, con el Festival Futuro 100.

La actividad se desarrollará en el marco del cumpleaños número 100 del museo y combinará propuestas dentro de las salas con actividades festivas en la plaza San Miguel.

El objetivo será reunir a la comunidad en torno al arte y al patrimonio, haciendo del centenario una celebración compartida.

Un museo con un siglo de historia y nuevas propuestas

El aniversario encuentra al Bellas Artes con una agenda que busca acercar el patrimonio artístico a nuevos públicos.

Entre las propuestas que forman parte de esta etapa se encuentran los talleres destinados a infancias y juventudes, las visitas escolares de distintas localidades de la región y dispositivos especiales de mediación.

Uno de ellos es “Un viaje centenario”, una sala educativa que propone acercarse a la historia del museo mediante diferentes recursos, entre ellos una Brújula, un fanzine con actividades y una Cápsula del tiempo.

De esta manera, el centenario no se plantea solamente como una mirada hacia el pasado, sino también como una oportunidad para pensar el lugar que ocupa actualmente el museo y su vínculo con las nuevas generaciones.

Un fin de semana para celebrar el patrimonio entrerriano

Con un siglo de trayectoria, el Museo Provincial de Bellas Artes “Dr. Pedro E. Martínez” propone celebrar su historia con las puertas abiertas y con actividades que combinan arte, patrimonio, participación y espacio público.

La programación central se desarrollará entre el 28 y el 30 de agosto, con propuestas para diferentes edades y entrada libre y gratuita.