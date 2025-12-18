El Museo Casa Natal de Fray Mocho recibió la donación de un ejemplar de En el Mar Austral, una de las obras fundamentales de José S. Álvarez, más conocido por su seudónimo Fray Mocho, publicada originalmente en agosto de 1898. El libro formaba parte de la biblioteca histórica de autores locales del grupo Gente de Letras y se convierte en el primer ejemplar de este título que ingresa al acervo del Museo, que hasta el momento no contaba con esta obra en su colección bibliográfica.

En el Mar Austral ocupa un lugar destacado dentro de la producción literaria de Fray Mocho y resulta especialmente significativo por su mirada sobre el extremo sur argentino. A pesar de no haber visitado nunca la región, el autor logra una descripción notable de Tierra del Fuego, construida a partir de una minuciosa observación indirecta y de los relatos recogidos durante su extensa labor vinculada a la Armada Argentina. En ese ámbito, Fray Mocho supo escuchar, registrar y transformar experiencias ajenas en una narrativa de gran riqueza literaria y valor documental.

La obra cuenta con un prólogo de Roberto J. Payró, quien el 9 de agosto de 1898 dedicó al autor palabras de reconocimiento y afecto. En su texto, Payró destaca la capacidad de Fray Mocho para observar la realidad cercana y convertirla en literatura, celebrando un libro que invita a mirar el propio territorio y a disfrutarlo a través de la palabra escrita.

La publicación de En el Mar Austral antecede además a un momento clave en la trayectoria del escritor y periodista. En octubre de 1898, Fray Mocho inició su labor como director de la emblemática revista Caras y Caretas, una de las expresiones más relevantes del periodismo y la cultura popular argentina de fines del siglo XIX.

Desde el Museo destacaron que la incorporación de este ejemplar no solo enriquece el patrimonio bibliográfico, sino que también permite saldar un vacío histórico dentro de la colección, reafirmando el compromiso institucional con la preservación y difusión de la memoria cultural y literaria.

Finalmente, el Museo Casa Natal de Fray Mocho expresó su agradecimiento a Rodrigo Rébora y Carlos Galguera, integrantes del grupo Gente de Letras, por la valiosa donación que contribuye a fortalecer el legado de uno de los autores más representativos de la literatura y el periodismo argentinos.