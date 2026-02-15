Durante los próximos feriados de carnaval, el Museo Provincial de Ciencias Naturales y Antropológicas Antonio Serrano ofrecerá una agenda especial con propuestas culturales y científicas abiertas a toda la comunidad. Las actividades, organizadas por la Secretaría de Cultura de la provincia, serán con entrada libre y gratuita y se desarrollarán el lunes 16 y martes 17 de febrero en la ciudad de Paraná.

Homenaje a Linares Cardozo, a 30 años de su fallecimiento

El lunes 16 se conmemorarán los 30 años del fallecimiento de Linares Cardozo, reconocido como el Padre de la Chamarrita Entrerriana. La fecha dará lugar a una jornada especial de evocación con actividades culturales y artísticas abiertas al público.

La propuesta comenzará a las 19.30 en la Plaza Carlos María de Alvear, donde se realizará la plantación del “aguaribay de Linares Cardozo”. La ceremonia contará con la participación de familiares del compositor e integrantes de la Asociación Entrerriana Amigos de Linares Cardozo.

Posteriormente, las actividades continuarán en la sede del museo, ubicada en calle Carlos Gardel 62. Allí se desarrollará un conversatorio centrado en la producción artística de Cardozo y su aporte a la identidad cultural entrerriana. La charla estará a cargo del presidente de la Asociación Entrerriana Amigos de Linares Cardozo, Raúl Tournoud, junto a Rosalba Martínez Solís —hija del compositor— y Celeste Ansaldi Alisio.

El encuentro contará con la participación musical de la Guardia Eterna del Tango Liso, integrada por César Nani, Miguel González y Raúl Schemberger.

El cierre de la noche será especialmente significativo con la presentación del espectáculo de danza y música Paisaje Costero, a cargo de los grupos El Grito Sagrado (Paraná) y La Marejada (Santa Elena), embajadores culturales de la Fiesta Provincial de la Chamarrita de Santa Elena. El repertorio incluirá obras emblemáticas del cancionero popular entrerriano en homenaje a Cardozo, evocando las resonancias más profundas del paisaje y la cultura litoraleña.

La Noche de la Astrociencia: “Hay Espacio para todos”

Por otra parte, el martes 17, de 19 a 23.30, el museo será escenario de “La Noche de la Astrociencia”, una propuesta interactiva destinada a públicos de todas las edades bajo el lema “Hay Espacio para todos”.

La programación incluirá una galería de astrofotografía, proyecciones audiovisuales y una exhibición de objetos espaciales.

A las 19.30 se desarrollará la charla El Espacio visto desde la Tierra… ¿y viceversa?, a cargo de Walter Elías, Gonzalo Vega y Walter Sione.

Luego, a las 20, tendrá lugar la actividad Conociendo los instrumentos de observación del espacio: del telescopio al microscopio, donde los asistentes podrán apreciar fragmentos de cuerpos espaciales y explorar distintos materiales a través del microscopio.

Desde las 20.30 se dará inicio a la observación astronómica con telescopio, una de las experiencias más esperadas de la jornada.

La iniciativa cuenta con el acompañamiento de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, el Colegio de Profesionales de Ciencias Naturales de Entre Ríos, la Fundación Observar, la Secretaría de Modernización, Ciencia, Tecnología e Innovación de Entre Ríos y Espacio a través del Celular.