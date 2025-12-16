Una historia de esfuerzo, acompañamiento y superación personal se vivió en el acto de colación de la Escuela ESJA N°33 “Dr. Alberto Nusimovich”, donde Brian Tomás Cristian Espinosa Godoy y su padre, Jesús Espinosa, culminaron juntos el nivel secundario, compartiendo cursada y experiencias dentro del aula.

La emotiva situación fue relatada en una entrevista realizada por Valeria Torresin en el programa Crespo en Vivo.

Jesús Espinosa contó que la decisión de retomar sus estudios estuvo motivada por el deseo de acompañar a su hijo. “Yo tenía el secundario inconcluso y decidí anotarme con él para apoyarlo, para acompañarlo. Fue una forma de estar presente y también de cerrar una etapa pendiente”, expresó.

Por su parte, Brian Tomás Cristian Espinosa Godoy explicó que el cambio de institución fue determinante en su trayectoria educativa. “En la otra escuela no venía tan bien. Acá, como es una escuela de adultos, es más tranquila y se aprende mejor. Me llevé muy bien con los docentes y con los compañeros”, señaló.

Jesús recordó que hacía más de 25 años que no estudiaba formalmente y reconoció que volver a las aulas fue todo un desafío. “Pensé que iba a ser complicado porque hacía muchísimo que no tocaba una carpeta, pero con la ayuda de los profesores se hizo más fácil. Con perseverancia se puede, incluso saliendo cansado del trabajo”, afirmó.

El orgullo fue doble al momento de recibir el título. “Me siento muy contento y muy orgulloso de él, por el esfuerzo que hizo. Yo cerré una etapa de mi vida, pero sé que para él se abre un futuro por delante”, manifestó el padre.

El joven egresado también se refirió a lo que significó el cierre de esta etapa. “Da un poco de tristeza terminar porque uno hace muchos amigos, pero ahora hay que proyectar el futuro”, comentó.

Durante la entrevista, Valeria Torresin destacó el valor del acompañamiento familiar y el ejemplo que representa esta historia para la comunidad. Padre e hijo compartieron no solo el aula, sino también el compromiso, la constancia y el deseo de superarse.

La experiencia vivida en la ESJA N°33 “Dr. Alberto Nusimovich” deja un mensaje claro: nunca es tarde para estudiar y el ejemplo es, sin dudas, el mejor legado.