Crespo- Luis Gallego es docente de Tecnología en la Escuela N° 70 San José. Casado con Mariana, también docente, sus hijos son Mateo (10) y Francisco (6), que están en quinto y primer grado de escuela primaria. La particularidad es que Luis, además de ser papá, les da clases a ambos. En este fin de semana especial en que se celebra el Día del Padre, elegimos su historia para saludar y reconocer a todos los que cumplen la función más linda e importante.

“Soy egresado de escuela técnica en cuanto al secundario y hace 16 años que doy clases. Siempre me desempeñaba en educación media y hasta superior en algún momento, pero con primaria, en la Escuela 70 empecé en 2021, justo después de la pandemia, ya estando Mateo en segundo grado. No terminaba de decidirme, entendía que era un desafío enorme trabajar con los más chicos y más aún darle clases a un hijo”.

Sumó que “Lo pensé mucho, lo charlamos en familia antes de tomar la decisión. Por suerte todo salió bien, fue más el susto que lo que realmente pasó. Estaba preparado y siempre tuve claros los roles. No es fácil pero tampoco es imposible. En el aula soy el profesor, me brindo a los alumnos y mi hijo es un alumno más, con el derecho y el deber de estudiar y aprender. Mi hijo no escapa a eso, tiene que cumplir con las tareas y trabajos prácticos. Y lo mismo me pasa ahora con Francisco, en primer grado. Tienen que cumplir y aprender, ese es el objetivo. Lo hablamos previamente, les conté que papá estaría en el aula, que lo sigo siendo, pero que en el aula soy profesor y ellos deben cumplir como si estuvieran con cualquier otro docente. Ni yo ni ellos tienen que hacer diferencias. Tienen que aprender de otros docentes y tienen que aprender conmigo”, opinó.