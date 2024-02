El juego en la infancia es una temática de gran importancia que la Licenciada en Psicopedagogía (MAT. 935) Sofía Llobet aborda desde una perspectiva reflexiva y crítica. Llobet destaca que el juego es un derecho fundamental para los niños y niñas, y también una necesidad vital para su desarrollo.

Además, resalta que el juego es algo universal y no está exclusivamente ligado a la infancia. Es una actividad que se manifiesta de manera diversa en cada individuo, permitiendo la construcción de una modalidad subjetiva de jugar. Es importante destacar que el juego no debe ser etiquetado desde una mirada adultocéntrica ni valorado únicamente por sus resultados. En este sentido, el juego no debe ser subestimado ni considerado como un simple pasatiempo, sino como una parte esencial de la vida de los niños.

La manipulación de juguetes puede o no implicar experiencias de juego, y Llobet enfatiza que la calidad del juego no se mide por la cantidad de juguetes o su precio. Asimismo, la profesional nos invita a reflexionar sobre la importancia del juego simbólico, que va más allá de simplemente "hacer como si juego".

En este sentido, apunta que no existen fórmulas mágicas para el juego, pero sí una infinidad de posibilidades que pueden ser promovidas con la ayuda de otros significativos, es decir, adultos o pares que acompañen y habiliten estas experiencias. El papel de los adultos en el juego de los niños es crucial para enriquecer sus experiencias y fomentar su desarrollo.

En última instancia, Llobet nos insta a reflexionar sobre el hecho de que un "recurso" solo se convierte en un verdadero "juguete" a través de la apropiación individual, más allá de la mercantilización y las expectativas de desempeño asociadas a estos objetos culturales.

El enfoque de Sofía nos invita a replantearnos la forma en que entendemos y fomentamos el juego en la infancia, recordándonos que es un aspecto fundamental para el desarrollo de los niños y niñas, que debe ser valorado y respetado en su diversidad y complejidad. Así, se destaca la importancia de crear entornos que fomenten el juego libre, imaginativo y creativo, donde los niños puedan explorar, experimentar y aprender de manera autónoma y significativa.