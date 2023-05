El diputado nacional Rogelio Frigerio, precandidato a gobernador, estuvo una vez más en Victoria, el martes 23, manteniendo reuniones con dirigentes locales en el marco de los armados departamentales de Juntos por el Cambio, que en nuestra provincia se denomina Juntos por Entre Ríos.

A primera hora desayunó en compañía del senador Gastón Bagnat, quien por estas horas es el favorito de las encuestas dentro de ese espacio en el ámbito local y también cuando se confrontan los números con la suma de candidatos de otras fuerzas políticas. Posteriormente lo hizo con Sergio Bonzi (referente del PRO) que aspira a competir en la PASO por la candidatura a Intendente. También se reunió con Paula Vicari, ex Secretaria de la Producción del municipio, que siempre estuvo cerca del legislador. Alrededor de las 11 AM visitó el despacho del intendente Domingo Maiocco y posteriormente en una confitería céntrica compartió un café con el ex senador Roque Ferrari. El dato curioso es que Sergio Navoni –funcionario y precandidato-, por su decisión o quizás por un impedimento de salud que lo limitó, no participó de la reunión de Frigerio con Maiocco, quien aspira a ser candidato a senador provincial por Juntos pero aún no está claro cómo participar, por cuanto Bagnat asegura que irá con boleta corta, es decir sin adherir a ninguna candidatura provincial.

Se va tejiendo de esta manera la urdimbre con miras al 13 de agosto, con una esgrima que es parte de las estrategias de los que tienen aspiraciones por seguir en carrera. Por lo que se observa hasta aquí, Frigerio prefiere no digitar candidatos a intendente y mantener el criterio de libre competencia para colectar mas sufragios con su imagen pegada a varias listas locales. Va sumando acuerdos pero deja fluir para que las parroquiales se resuelvan en las PASO. En ese amable escarceo hay reuniones que concluyen sin definiciones concretas pero el tiempo apura porque en un mes habrá que presentar las listas.

Mientras tanto las encuestas en territorio victoriense van anticipando cómo podría ser el resultado electoral en las Primarias, para JxER. Sus números podrían provocar algún renunciamiento en el espacio que actualmente es oficialismo en Victoria, y empoderan a Bagnat, que mantiene su nivel de aprobación de 2019. En política como en el juego de la oca, cada apostador tira sus dados y puede caer en un avance o un retroceso.

La última encuesta presencial es muy reciente y a partir de ella, ya con los números en la mano, comenzó a conocerse el precio de cada pieza en juego sobre el tablero y seguramente influirán en las decisiones de los aspirantes. En fin; en campaña no se puede descartar ningún escenario; hoy por hoy el único objetivo es sumar para el conjunto y después se verá cómo negociar para la lista única de octubre, cuando podría volver a crecer el voto en blanco que ya se manifestó en las provincias que anticiparon resultados desdoblando las elecciones. Es un voto considerado no válido, de una falta de compromiso cívico que nadie aprobaría, pero sirve para medir cuánto representa la porción de ciudadanos/as desilusionados o fastidiados.