El Instituto Tecnológico Universitario (ITU), sede Crespo, mantiene abiertas las inscripciones para la Tecnicatura Universitaria en Granja y Producción Avícola, una propuesta de formación pública y gratuita que se dicta en la ciudad y depende de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER).

La información fue brindada por Fabián García, coordinador general de la Sede Crespo del ITU, quien dialogó en el programa Crespo en Vivo, en Dúplex, que se emite por FM Boing 93.7 y Paralelo 32.

Durante la entrevista, García destacó que se trata de una carrera con fuerte demanda laboral, incluso antes de la finalización de los estudios.

“Cuando los chicos están en segundo año ya los llaman para entrevistas. Muchos entran a trabajar y hay una muy buena demanda laboral, no solo en la zona, sino también en Santa Fe, Buenos Aires y Córdoba”, señaló.

Una carrera con trayectoria y validez nacional

El ITU Crespo cuenta con más de dos décadas de historia. Si bien fue creado en 2004 por iniciativa conjunta de empresarios locales y el municipio, desde 2005 pasó a depender de la UADER, consolidándose como una institución universitaria pública.

“Este año festejamos los veinte años de la creación del ITU. Es una tecnicatura universitaria con título de validez nacional, lo que permite ejercer en cualquier punto del país”, remarcó el coordinador.

Actualmente, la Tecnicatura en Granja y Producción Avícola es la única carrera en funcionamiento en la sede Crespo y se dicta de manera totalmente presencial.

Modalidad de cursado y requisitos de ingreso

García explicó que la propuesta está pensada para compatibilizar estudio y trabajo.

“Los horarios van de 17 a 23 horas, lo que permite que muchas personas que trabajan puedan cursar sin inconvenientes”, indicó.

La carrera tiene una duración de tres años, con 11 materias por año, y se cursa de lunes a viernes. En cuanto al ingreso, pueden inscribirse quienes hayan finalizado la escuela secundaria, y también personas mayores de 25 años sin secundario completo, amparadas por la normativa vigente.

“Hay mucha gente adulta que se capacita, incluso con familia formada, y puede hacerlo tranquilamente”, afirmó.

Inserción laboral y pasantías

Uno de los puntos fuertes de la tecnicatura es su vínculo con el sector productivo.

“En tercer año hay una pasantía obligatoria y muchos alumnos quedan trabajando en las empresas donde realizan esa experiencia”, explicó García.

Las salidas laborales incluyen tareas en granjas de pollos parrilleros y gallinas ponedoras, fábricas de alimentos balanceados, laboratorios y plantas de procesamiento avícola de la región.

Inscripción abierta

Las inscripciones se encuentran abiertas hasta el 19 de diciembre, y luego continúan de manera virtual del 19 de enero al 6 de febrero, a través del sitio de la Facultad de Ciencia y Tecnología de UADER. La documentación en papel se presenta posteriormente en la sede Crespo, ubicada en la planta alta del edificio del IMEF.

“Es una carrera totalmente gratuita y tenemos estudiantes de distintas localidades de la provincia y también de otras provincias del país”, concluyó García