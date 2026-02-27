En la ciudad de Seguí, el Instituto Padre Enrique Lauman (I.P.E.L. D-49) anunció que a partir del ciclo lectivo 2026 no permitirá el ingreso de teléfonos celulares a la institución. La medida fue comunicada oficialmente a la comunidad educativa en el marco de una nueva política orientada a fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje.

Desde el establecimiento indicaron: “En el IPEL promovemos espacios de aprendizajes con atención plena. A partir de este ciclo 2026 no se permite el ingreso de dispositivos a la institución”.

Fundamentos de la decisión

La institución explicó que la determinación se basa en estudios y opiniones de especialistas que advierten que al limitar el uso de smartphones en las escuelas se registra una mejora significativa en la salud mental de los estudiantes, además de una reconfiguración positiva de habilidades cognitivas y socioemocionales.

En ese sentido, remarcaron que la reducción del uso de dispositivos permite recuperar espacios de conexión “real y genuina” entre los jóvenes, favoreciendo la concentración en clase, mejorando la convivencia escolar y fortaleciendo el desarrollo académico y social.

“Pretendemos con esto fomentar la concentración, mejorar la convivencia y fortalecer el desarrollo académico y social”, expresaron desde la institución.

Tecnología con equilibrio

Si bien la medida implica la prohibición del ingreso de celulares, desde el IPEL aclararon que no se trata de una postura contraria a la tecnología, sino de promover su uso responsable.

“La tecnología es una herramienta valiosa, y aprender a usarla con equilibrio también es parte de la educación”, señalaron. Por tal motivo, adelantaron que se implementarán herramientas pedagógicas y estrategias institucionales que favorezcan la construcción de una ciudadanía digital responsable.

El mensaje concluye con una definición que resume el espíritu de la iniciativa: “Porque crecer, aprender y conectar va más allá de una pantalla”.