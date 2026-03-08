El Instituto Superior de Formación Docente “Dr. Miguel Puiggari”, ubicado en barrio Puiggari de Libertador San Martín, informó que a partir de este 2026 incorporará una nueva propuesta académica: el Profesorado de Educación Superior en Ciencias de la Educación. Además, continuará dictando el Profesorado de Educación Secundaria en Historia.

Desde la institución destacaron que ambas carreras se desarrollan en el marco de la educación pública y gratuita, dependen del Consejo General de Educación (CGE) de Entre Ríos y se cursan bajo una modalidad bimodal que combina instancias presenciales y virtuales.

En diálogo con PARALELO 32, la directora del instituto, licenciada Silvana Stürtz de Gareis, brindó detalles sobre la propuesta educativa para el nuevo ciclo lectivo y explicó que este año la institución atraviesa algunos cambios académicos.

“Contamos con una modificación académica, pero siempre proyectándonos en ofrecer nuevas propuestas acordes a las necesidades y a las demandas en cuanto a lo educativo, así que iniciamos con mucho trabajo y nuevos desafíos”, expresó.

En ese sentido, indicó que el Profesorado de Educación Secundaria en Historia continuará dictándose y lo definió como “la marca registrada del instituto desde hace ya varios años”. Al mismo tiempo, aclaró que se mantiene el cursado del Profesorado de Geografía para los estudiantes que ya están transitando la carrera desde segundo año, aunque no se abrirá una nueva cohorte.

“La carrera de Geografía se encuentra en proceso de reconversión y, en ese marco, se nos autorizó la apertura del Profesorado de Educación Superior en Ciencias de la Educación. La habíamos solicitado el año pasado y ahora se pudo concretar, así que estamos muy felices”, afirmó.

Respecto a la demanda de estudiantes, la directora señaló que el interés por las carreras ha sido muy alto. El CGE había habilitado una preinscripción que inicialmente se extendería hasta febrero, pero debió cerrarse en diciembre debido a la cantidad de postulantes.

“Es impresionante la inscripción. Ya teníamos 60 inscriptos para Ciencias de la Educación y 30 para el Profesorado de Historia. Como siguieron consultando y solicitando inscripción, incluso hay lista de espera hasta verificar la inscripción completa y la capacidad de estudiantes que podamos recibir”, explicó.

Otro de los aspectos que destacó Stürtz es la modalidad de cursado híbrida que implementa el instituto, combinando clases presenciales con encuentros virtuales sincrónicos.

“Alternamos una semana de cursado presencial y una semana virtual sincrónica, es decir que el estudiante está conectado online con su profesor”, explicó. Según indicó, esta modalidad permite acompañar la trayectoria académica de muchos estudiantes que, por cuestiones económicas o por falta de transporte, no pueden asistir todos los días a la institución.

En relación con la duración de las carreras, precisó que el Profesorado de Historia tiene una extensión de cuatro años y habilita para el ejercicio docente en el nivel secundario. En cambio, el Profesorado de Educación Superior en Ciencias de la Educación tiene una duración de cinco años, ya que permite desempeñarse tanto en el nivel secundario como en el nivel superior.

La directora también destacó las condiciones edilicias con las que cuenta actualmente el instituto. “Tenemos un edificio nuevo e impecable, muy cómodo y muy cálido. Además contamos con un plantel docente y administrativo que recibe a los estudiantes con mucha amabilidad, algo que siempre nos ha caracterizado y que también ayuda a generar interés”, señaló.

Finalmente, informó que el ciclo introductorio para los nuevos ingresantes comenzará el 9 de marzo, mientras que el 16 de marzo iniciarán las actividades los estudiantes que ya se encuentran cursando en la institución.

“A partir de ese día el instituto va a estar con todos sus espacios en movimiento, con estudiantes entrando y saliendo permanentemente, y eso es lo que le da vida a la institución”, concluyó la directora Silvana Stürtz de Gareis.