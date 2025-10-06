A pocos días de un evento que ya es marca registrada en el calendario académico provincial, el equipo directivo, docentes y alumnos del Instituto Superior de Formación Docente “Dr. Miguel Puíggari” trabajan a contrarreloj en los últimos detalles de la V Olimpíada Provincial de Historia y III de Geografía de Nivel Superior. La cita será el próximo jueves 9 de octubre en las instalaciones del Salón del Encuentro, situado en calle Nuestra Señora de Fátima N° 150 del barrio Puíggari.

Este certamen, una experiencia inédita a nivel provincial en la Educación Superior, nació en 2019 con la Olimpiada de Historia y luego se amplió para incluir la de Geografía. Su objetivo central es impulsar la excelencia académica y el estudio profundo de la historia y geografía de Entre Ríos, reuniendo a Institutos Superiores tanto públicos como privados de toda la provincia. En esta edición, participarán delegaciones de San Benito, La Paz, Hasenkamp, Gualeguay, Gualeguaychú, Victoria y Concordia, además del instituto anfitrión.

Una jornada académica y cultural integral

La programación de la Olimpiada promete una jornada intensa y diversa. Dará inicio a las 07:00 horas con la acreditación y un desayuno de bienvenida, para luego dar paso al acto inaugural a las 08:00, que contará con un espectáculo musical a cargo de “Los duendes azules”.

La evaluación individual de los 154 estudiantes inscriptos se llevará a cabo entre las 10:30 y las 11:30, tras una caminata hacia las aulas del ISFD “Dr. Miguel Puiggari”. Mientras un comité evaluador corrige los exámenes, los participantes almorzarán y disfrutarán de la primera parte del show de la banda de rock “Puente Negro”.

Uno de los momentos destacados de la tarde será la disertación del Prof. Raúl Fradkin, una eminencia en historia argentina y latinoamericana, quien abordará la temática “Todos mandan, ninguno obedece. La crisis de autoridad en los campos del litoral rioplatense antes de la revolución”. Su charla, prevista para las 13:30, incluirá una ronda de preguntas e intercambio con los asistentes. Tras una pausa café amenizada por “Puente Negro” (Parte 2), la jornada culminará con la entrega de premios entre las 17:00 y las 18:30 horas.

“Un honor, un orgullo y un disfrute inmenso”

En diálogo con PARALELO 32, la directora del ISFD, Lic. Silvana Stürtz, expresó su enorme alegría no solo por el evento, sino también por el nuevo edificio que comparten con la Escuela Secundaria N°3 “Mariano Moreno”. “Estamos felices, muy a gusto en este nuevo espacio, con mucho más confort para nuestros estudiantes y docentes”, afirmó.

Respecto a las Olimpiadas, Stürtz recalcó que este programa “académico, cultural y pedagógico” se ve reflejado cada año en la creciente demanda de inscripciones. “Los estudiantes de los profesorados de historia y geografía quieren participar de esta instancia de formación, capacitación, de intercambio, de aprendizaje y de disfrute de lo que es la educación superior”, señaló.

Sobre la presencia del Dr. Fradkin, la directora no ocultó su entusiasmo: “Nuestros estudiantes leen y estudian sus textos y para nosotros es un honor, un orgullo y va a ser sin dudas un disfrute inmenso”. Además, informó que la inscripción para asistir a la disertación sigue abierta para quienes deseen participar.

La directora agradeció el reconocimiento de Interés Cultural y Educativo otorgado por el Concejo Deliberante de Libertador San Martín, la Dirección Departamental de Escuelas Diamante, el Consejo General de Educación y las Cámaras de Diputados y Senadores de la provincia. Los participantes recibirán un certificado con acreditación de puntaje del CGE.

“Todo el instituto está trabajando sobremanera y con cariño para que sea una jornada hermosa, agradable y que todos quieran volver”, concluyó Stürtz, extendiendo una cordial invitación a toda la comunidad para este jueves 9 de octubre.