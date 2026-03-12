Este jueves 12 de marzo por la mañana quedó oficialmente inaugurado el nuevo ascensor del Instituto Privado San José D198, en un acto que contó con la presencia de autoridades municipales, representantes de la comunidad educativa, estudiantes, familias y público en general.

La obra representa un paso importante en materia de accesibilidad dentro de la institución y fue impulsada a partir del trabajo sostenido de la Unión de Padres, que durante meses llevó adelante gestiones, actividades y acciones solidarias para concretar el proyecto.

Durante la inauguración, desde la institución destacaron el valor del proceso colectivo que permitió alcanzar este objetivo.

“Esta obra fue la culminación de muchos meses de trabajo coordinado, dedicación y compromiso que han tenido los miembros de la Unión de Padres. Es el símbolo de un proceso de proyección, de mirar más allá, de pensar un futuro posible y de buscar soluciones para una situación que era necesario atender”, señalaron.

Asimismo, remarcaron que la incorporación del ascensor no solo representa una mejora edilicia, sino también un avance significativo en términos de inclusión.

“Este ascensor no es solo una máquina, es la superación de barreras, la posibilidad de mayor autonomía y comodidad para todos los miembros de la comunidad y para quienes asistan a nuestra escuela. Con él queremos crear un espacio donde la accesibilidad sea un derecho y no un privilegio, permitiendo que cada persona se mueva con total seguridad y comodidad”, expresaron.

En ese sentido, destacaron que el momento vivido durante la ceremonia representó más que la habilitación de una nueva infraestructura.

“Por eso decimos que no solo inauguramos un mecanismo de transporte; celebramos la eliminación de barreras y la apertura de nuevas puertas hacia un espacio más accesible”, agregaron.

Finalmente, la institución agradeció a quienes hicieron posible la concreción del proyecto. En particular, reconocieron el trabajo de los integrantes de la Unión de Padres, del apoderado legal del establecimiento, de las familias que colaboraron con sus aportes y participación en los distintos eventos organizados, así como también a la empresa constructora y a todas las personas que dedicaron tiempo y esfuerzo para que la obra pudiera hacerse realidad.