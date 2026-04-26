Victoria.- En una emotiva ceremonia realizada en el Cine Teatro Victoria, la institución entregó títulos a 56 nuevos profesionales. El rector Juan Manuel Kraft destacó el crecimiento de la oferta educativa local y la importancia de las tecnicaturas que se adaptan a las demandas del mercado.

El Instituto Superior Gaspar L. Benavento vivió anoche una de las jornadas más significativas de su historia institucional. En el imponente marco del Cine Teatro Victoria, se llevó a cabo el acto de colación donde 56 nuevos profesionales recibieron sus diplomas. La ceremonia fue trasladada excepcionalmente a este 17 de abril para que la primera cohorte de la Tecnicatura en Análisis y Desarrollo de Software pudiera participar de manera integral. Luego del acto, la comunidad educativa compartió un ágape en el edificio de la Escuela Laprida, sede donde el instituto funciona a contraturno.

Una oferta dinámica y en constante reconversión

Durante el evento, el Lic. Juan Manuel Kraft explicó a Paralelo32 que el Gaspar Benavento sostiene habitualmente tres tecnicaturas activas, el cupo de ofertas que el Estado habilita simultáneamente. Esta modalidad obliga a una gestión estratégica: “Siempre se plantea la continuidad o la reconversión de estas carreras, ya que son por cohorte y nos permiten analizar la salida laboral para brindar nuevas posibilidades”, dijo el Rector.

Un momento simbólico de la noche fue la entrega del título en Enología y Fruticultura. Se trató de una distinción especial para una estudiante que, tras haber completado su cursado en una carrera que ya no forma parte de la oferta actual, logró culminar exitosamente su última instancia evaluativa. Su graduación representa el cierre de un ciclo pedagógico y el cumplimiento del compromiso institucional con cada trayecto formativo iniciado.

En total, los nuevos graduados pertenecen a:

• Enfermería: 32 egresados.

• Análisis y Desarrollo de Software: 11 egresados de la histórica primera promoción.

• Agroecología: 6 egresados.

• Gastronomía: 6 egresados.

• Enología y Fruticultura: 1 egresada.

Victoria como polo educativo zonal

Kraft también analizó el fortalecimiento de Victoria como centro de estudios superiores, mencionando la convivencia de institutos públicos y privados. Destacó la presencia de profesorados en la Escuela Normal, la Escuela de Música, y de Arte, además de las propuestas técnicas y docentes de instituciones como San Benito y el Instituto Victoria.

“Las ofertas que se dan en Victoria son muy alentadoras”, afirmó Kraft, subrayando un cambio por demás significativo: los jóvenes ya no ven la formación local como una opción de descarte por no poder emigrar, sino que muchos la eligen como su primera opción al terminar la secundaria. Con esta colación, el Benavento reafirma su compromiso de brindar herramientas innovadoras para que el talento local se profesionalice y se inserte laboralmente en su propia comunidad.