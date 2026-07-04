El Instituto Becario de Entre Ríos dio a conocer el calendario de pagos de las becas provinciales correspondientes a julio, que este mes demandarán una inversión superior a los 700 millones de pesos y beneficiarán a más de 11.000 estudiantes de distintos niveles educativos.

Como ocurre habitualmente, el pago se realizará a través del Banco Entre Ríos y estará organizado según la terminación del DNI de cada beneficiario.

El cronograma previsto es el siguiente:

Lunes 6 de julio: DNI finalizados en 0, 1, 2 y 3 .

DNI finalizados en . Martes 7 de julio: DNI terminados en 4, 5 y 6 .

DNI terminados en . Miércoles 8 de julio: DNI finalizados en 7, 8 y 9.

Continúa la evaluación de nuevas solicitudes

El director ejecutivo del Instituto Becario, Mariano Berdiñas, informó que el organismo continúa analizando las solicitudes de nuevas becas y las renovaciones presentadas durante el presente ciclo lectivo.

En ese marco, explicó que durante este calendario comenzarán a percibir el beneficio numerosos estudiantes de nivel terciario y universitario que fueron incorporados recientemente al sistema.

Asimismo, recordó que quienes ingresan como nuevos beneficiarios reciben el pago de manera retroactiva para equiparar el calendario anual establecido por el organismo.

"Las becas del nivel secundario se abonan desde mayo, mientras que las correspondientes al nivel superior se liquidan desde junio", precisó el funcionario.

Más inversión en apoyo educativo

Desde el Instituto Becario destacaron que la cantidad de beneficiarios continúa incrementándose a medida que finaliza la evaluación de las solicitudes presentadas este año.

Berdiñas señaló que la implementación de la inscripción mediante la aplicación móvil y la plataforma web amplió el acceso al programa y permitió llegar a un mayor número de estudiantes, aunque también implicó nuevos desafíos administrativos para el organismo.

Con este nuevo cronograma, el Instituto Becario reafirma su objetivo de acompañar la continuidad de las trayectorias educativas de miles de jóvenes entrerrianos, mediante una política de asistencia económica destinada a estudiantes de los niveles secundario, terciario y universitario de toda la provincia.