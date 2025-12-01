Los talleres de teatro del Instituto Municipal de Expresiones Folclóricas, Artesanales y Artísticas (IMEFAA) se preparan para compartir con el público su Muestra Anual 2025, que se realizará en el Salón Municipal entre el viernes 5 y el domingo 7 de diciembre, con entrada libre y gratuita.

Durante estas tres jornadas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos exhibirán el trabajo desarrollado a lo largo del año, en una programación variada que recorre clásicos literarios, relatos contemporáneos y ficciones originales.

PROGRAMACIÓN COMPLETA

Viernes 5 de diciembre

Apertura – 19:30

La primera jornada estará dedicada a los elencos infantiles y adolescentes, quienes presentarán versiones teatrales de grandes historias de la literatura universal.

• El flautista de Hamelin – 19:30

Audiocuento basado en la célebre fábula alemana, interpretado por el elenco infantil del IMEFAA, que propone una puesta sonora y visual pensada especialmente para las infancias.

• Hamlet y Romeo y Julieta – 20:00

Adaptaciones de dos clásicos indiscutidos de William Shakespeare, trabajados y representados por el elenco de adolescentes, que ofrecerá una relectura fresca y expresiva de estas obras emblemáticas.

Sábado 6 de diciembre

La segunda jornada comenzará a las 21:00, con dos obras destinadas al público juvenil y adulto.

• Algo muy grave va a suceder en este pueblo – 21:00

Versión teatral del cuento narrado por Gabriel García Márquez en 1970, una historia que explora la inquietud colectiva de un pueblo atravesado por un presentimiento oscuro que crece sin explicación aparente.

• Debate 2039

Una ficción política ambientada en un futuro cercano, donde un debate televisado definirá quién gobernará la Argentina entre 2039 y 2043. La obra propone un escenario cargado de tensiones, estrategias y decisiones que podrían cambiar el rumbo del país.

Domingo 7 de diciembre

• Que Dios nos ayude – 20:30

Cierre de la muestra a cargo del elenco “Las sin miedo”, con una comedia que narra la historia de seis hermanas que deben preparar una presentación para un evento de la iglesia, enfrentándose a una serie de enredos, discusiones y situaciones tan calurosas como desopilantes.

Un espacio para el aprendizaje y la creación artística

La Muestra Anual del IMEFAA se ha consolidado como un evento cultural de referencia en la ciudad, donde los diferentes elencos exhiben el resultado del proceso formativo, el trabajo en equipo y la creatividad colectiva.

Con propuestas para todas las edades y géneros teatrales diversos, la edición 2025 promete tres noches cargadas de talento local y encuentros con la comunidad.

La entrada es libre y gratuita, y desde la organización invitan a todas las familias a disfrutar y acompañar el trabajo de los talleristas.