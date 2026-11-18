El Instituto Municipal de Expresiones Folclóricas, Artesanales y Artísticas (IMEFAA) de Crespo realizará sus muestras estáticas y escénicas durante tres jornadas, con el objetivo de compartir con la comunidad los trabajos y aprendizajes desarrollados a lo largo de 2026.

La propuesta comenzará este miércoles 18 y continuará el jueves 19 y viernes 20 de noviembre. Quienes asistan podrán recorrer las exposiciones de los talleres de manualidades y disfrutar de las presentaciones artísticas preparadas por los participantes.

Las actividades serán gratuitas y abiertas a toda la comunidad. Para los espectáculos al aire libre, en el sector del escenario ubicado junto al edificio del IMEFAA, se invita al público a llevar sillones para disfrutar de las actuaciones.

Música y expresiones artísticas en el escenario

Durante las dos primeras jornadas habrá presentaciones de los talleres de canto, folklore, iniciación musical, acordeón, guitarra criolla y eléctrica, teclado y violín.

En el interior del edificio se expondrán los trabajos realizados en los espacios de alambrismo, bordado, cerámica, dibujo, fotografía, macramé, maquillaje artístico, pintura y tejido.

La muestra permitirá conocer las producciones elaboradas por quienes participaron de las propuestas municipales, en espacios que promueven el aprendizaje, la creatividad y el encuentro entre vecinos.

Además, durante las jornadas con espectáculos en el escenario habrá servicio de cantina a cargo del Centro de Educación Física N° 38 de Crespo (CEF).

Cronograma de actividades

Miércoles 18 de noviembre

18:30: apertura de la exposición.

20:00: presentaciones artísticas en el escenario.

Jueves 19 de noviembre

8:00 a 12:00: exposición.

16:00 a 20:00: exposición.

20:00: presentaciones artísticas en el escenario.

Viernes 20 de noviembre