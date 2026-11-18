El IMEFAA de Crespo realizará tres jornadas de muestras y espectáculos
Las actividades se desarrollarán este miércoles 18, jueves 19 y viernes 20 de noviembre, con exposiciones de los talleres artísticos y artesanales y presentaciones musicales en el escenario. La propuesta será gratuita y abierta a toda la comunidad.
El Instituto Municipal de Expresiones Folclóricas, Artesanales y Artísticas (IMEFAA) de Crespo realizará sus muestras estáticas y escénicas durante tres jornadas, con el objetivo de compartir con la comunidad los trabajos y aprendizajes desarrollados a lo largo de 2026.
La propuesta comenzará este miércoles 18 y continuará el jueves 19 y viernes 20 de noviembre. Quienes asistan podrán recorrer las exposiciones de los talleres de manualidades y disfrutar de las presentaciones artísticas preparadas por los participantes.
Las actividades serán gratuitas y abiertas a toda la comunidad. Para los espectáculos al aire libre, en el sector del escenario ubicado junto al edificio del IMEFAA, se invita al público a llevar sillones para disfrutar de las actuaciones.
Música y expresiones artísticas en el escenario
Durante las dos primeras jornadas habrá presentaciones de los talleres de canto, folklore, iniciación musical, acordeón, guitarra criolla y eléctrica, teclado y violín.
En el interior del edificio se expondrán los trabajos realizados en los espacios de alambrismo, bordado, cerámica, dibujo, fotografía, macramé, maquillaje artístico, pintura y tejido.
La muestra permitirá conocer las producciones elaboradas por quienes participaron de las propuestas municipales, en espacios que promueven el aprendizaje, la creatividad y el encuentro entre vecinos.
Además, durante las jornadas con espectáculos en el escenario habrá servicio de cantina a cargo del Centro de Educación Física N° 38 de Crespo (CEF).
Cronograma de actividades
Miércoles 18 de noviembre
- 18:30: apertura de la exposición.
- 20:00: presentaciones artísticas en el escenario.
Jueves 19 de noviembre
- 8:00 a 12:00: exposición.
- 16:00 a 20:00: exposición.
- 20:00: presentaciones artísticas en el escenario.
Viernes 20 de noviembre
- 8:00 a 12:00: exposición.
- 16:00 a 20:00: exposición.