Meses atrás dimos cuenta en Paralelo32 de la discontinuidad temporal del antimigrañoso Ibupirac Migra (ibuprofeno), de Pfizer, situación que se produjo sin conocimiento de los farmacéuticos, que representan el último eslabón antes de llegar al consumidor, generando preocupación en quienes recurren con frecuencia a este medicamento.

Aquella situación nos llevó a consultar sobre el particular tanto a la ANMAT como al propio laboratorio que lo produce, obteniendo respuesta de ambos. Desde el laboratorio Pfizer se nos informó el 15 de enero de 2025 que “el Ibupirac Migra no ha sido discontinuado”.

“En las últimas semanas se registró una disponibilidad limitada en algunas droguerías debido a paradas programadas de mantenimiento en nuestra planta, lo que generó demoras temporales en la entrega de nuestro producto a droguerías y farmacias. Estas tareas ya han finalizado y el proceso productivo se encuentra normalizado. El abastecimiento habitual de Ibupirac Migra estará restablecido durante el mes de marzo, cuando las droguerías volverán a contar con stock regular para su distribución”.

Llegó marzo y, ante consultas recibidas en la redacción de Paralelo32 porque la reposición en farmacias continúa en falta, incluso en tres droguerías de la provincia consultadas, volvimos sobre el tema, esta vez mediante Manuel Oribe Comunicaciones.

En esta oportunidad la empresa Pfizer respondió que “el producto Ibupirac Migra ya está en poder de la distribuidora Disprofarma para su entrega en toda la provincia de Entre Ríos. Cualquier farmacia que lo solicite lo recibirá en los tiempos que habitualmente demoran sus pedidos”.

En suma, el laboratorio confía en que la distribución se está normalizando, lo que permite suponer que el producto no debería tardar en retornar a la oferta diaria en farmacias.