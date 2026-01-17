El Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos (IAAER) dará inicio a la temporada 2026 del Cineclub Noble con un ciclo especial de cine al aire libre titulado “Verano Frankenstiano”, que se desarrollará durante enero y febrero en el patio de la Biblioteca Provincial (Alameda de la Federación 278, Paraná). La propuesta incluye la proyección de cuatro películas clásicas inspiradas en el célebre personaje creado por Mary Shelley. El acceso será libre y gratuito.

La primera función se realizará el próximo viernes 23 de enero, a las 20.30, con la proyección de La novia de Frankenstein (Estados Unidos, 1935), dirigida por James Whale y protagonizada por Boris Karloff. La trama continúa la historia del célebre monstruo, cuando el Dr. Frankenstein es obligado a crearle una compañera que, al cobrar vida, rechaza a la criatura con horror.

El ciclo es organizado de manera conjunta por el IAAER y la Biblioteca Provincial, ambos organismos dependientes de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, y se enmarca dentro del programa CUAC! Cultura Activa Verano, que despliega actividades culturales en distintos puntos de la provincia.

Desde la Biblioteca Provincial informaron que cada función contará con una introducción a cargo del profesor Ricardo Martín Ramírez (FHAyCS-UADER), quien propondrá un recorrido entre imágenes, relatos y preguntas, con el objetivo de fomentar una experiencia colectiva de lectura, reflexión y diálogo, entendiendo al cine y la literatura como territorios en constante reescritura.

La propuesta pone en valor la vigencia de la novela gótica Frankenstein o el moderno Prometeo, escrita por Mary Shelley (1797–1851), una obra que continúa inspirando adaptaciones y relecturas, incluso en producciones contemporáneas como la reciente versión dirigida por Guillermo del Toro para Netflix.

Próximas funciones

La cartelera del ciclo continuará con las siguientes proyecciones: