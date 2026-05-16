La propuesta comenzará este martes 19 de mayo a las 19 en la Sala Noble, ubicada en calle Matorras 861 de Paraná, con la proyección de la emblemática película Tiempo de revancha.

La actividad es organizada por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos y contará con entrada libre y gratuita.

Cine y memoria

Estrenada en 1981 y dirigida por Adolfo Aristarain, Tiempo de revancha es considerada una de las obras más importantes del cine argentino. La película combina drama y suspenso para retratar, de manera alegórica, la falta de derechos laborales, la corrupción empresarial y el clima de opresión vivido durante la última dictadura militar.

La función incluirá además una conversación homenaje junto al cineasta y presidente del Iaaer, Maximiliano Schonfeld, quien abordará los distintos modos de resistencia cultural frente a la represión ejercida durante las dictaduras, especialmente desde el cine.

Desde la organización adelantaron que cada jornada del ciclo contará también con intervenciones expresivas e instancias de participación para el público, vinculadas a la temática transversal de la propuesta: la memoria y la reflexión sobre el golpe cívico militar de marzo de 1976.

Continuidad del ciclo

La programación continuará el martes 26 de mayo, también a las 19, con la proyección de LS83, del director Herman Szwarcbart.

El ciclo busca generar espacios de encuentro, reflexión y diálogo a través del cine, recuperando producciones audiovisuales que invitan a pensar la memoria colectiva, los derechos humanos y el rol de la cultura frente a los contextos de represión.