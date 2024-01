Victoria.- Desde hace una semana y según como soplan los vientos, el humo del basural a cielo abierto de esta ciudad genera un problema ambiental que irrita humores y pulmones, y se intensificó en el día de hoy.

“El basural no va a cambiar. Lo que puede cambiar es que vengan otras máquinas, pero la disposición no. Dentro de dos años se va a saturar y va a haber que cambiar a otro basural”, dijo a Paralelo 32 el Secretario de Obras Públicas César Zucotti. “Lo que pasó el sábado 6 es que se hizo una quema controlada de ramas que se tenían que quemar porque no había más lugar, eso se hace siempre. Eso se aisló, pero algún foco se propagó y después vino el humo. Fue una situación controlada, pero que se descontroló, había que quemar las ramas porque no hay otra forma de hacerlo”, dijo el funcionario, quien anticipó que estos problemas van a continuar.

Hoy viernes el intendente Maiocco, al regreso de sus vacaciones, decretó la emergencia ambiental para ese lugar, medida que le permitirá contratar máquinas y adquirir insumos en forma directa para atacar con fuerza el problema que existe hoy.

