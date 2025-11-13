Alimentación
El huevo: un “superalimento” esencial y versátil para una dieta saludable
El huevo es considerado en el mundo de la nutrición como un verdadero “superalimento”, ya que aporta todos los aminoácidos esenciales necesarios para mantener el cuerpo saludable. Además, contiene una equilibrada combinación de proteínas, carbohidratos y grasas, los principales macronutrientes que contribuyen a la formación y regeneración de tejidos.
Por su versatilidad, el huevo puede prepararse de múltiples maneras, aunque la forma de cocción influye directamente en la conservación de sus nutrientes.
¿Cuál es la mejor forma de cocinar el huevo?
Según especialistas, el método de cocción puede modificar la cantidad de grasas y calorías que aporta este alimento. Estas son las principales formas de prepararlo y sus características:
- Huevo duro o poché: es la opción más saludable, ya que se cocina en agua, sin añadir grasas. La cáscara actúa como barrera protectora, evitando la pérdida de nutrientes tanto de la yema como de la clara.
- Huevos revueltos: al estar en contacto directo con el calor, pueden perder parte de su valor nutricional. Se recomienda prepararlos con aceites saludables, como el de oliva, que aportan sabor y ácidos grasos beneficiosos.
- Huevo frito: es la alternativa menos recomendada, dado que requiere altas temperaturas y abundante aceite, lo que incrementa notablemente la cantidad de grasas y calorías.
Cómo incorporar el huevo en la alimentación diaria
Gracias a su gran adaptabilidad, el huevo puede incluirse en diferentes comidas a lo largo del día. Algunas ideas para sumarlo a la dieta son:
- En ensaladas o omelettes
- Sobre tostadas integrales con palta
- En tortillas, como la tradicional de papa
- En huevos rellenos o revuelto gramajo
- En un wok de verduras
- En sopas o guisos
Beneficios de consumir huevo regularmente
Por su alto valor nutricional, el huevo es un alimento que puede consumirse todos los días dentro de una dieta equilibrada. Entre sus principales beneficios se destacan:
- Favorece la ganancia de masa muscular
- Mejora la salud ocular
- Fortalece las funciones cerebrales
- Ayuda a controlar el peso corporal
- Protege la salud cardiovascular
- Refuerza el sistema inmunológico
- Contribuye al cuidado de la vista
Aporte nutricional del huevo (por cada 100 gramos)
|Nutriente
|Cantidad
|Energía
|143 kcal
|Proteínas
|12,6 g
|Grasas totales
|9,9 g
|Grasas saturadas
|3,1 g
|Grasas monoinsaturadas
|4,1 g
|Grasas poliinsaturadas
|1,4 g
|Colesterol
|373 mg
|Carbohidratos
|0,7 g
|Azúcares
|0,4 g
El huevo, además de ser económico y accesible, es un aliado clave para una alimentación balanceada, aportando nutrientes esenciales que contribuyen al bienestar general del organismo.