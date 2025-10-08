El próximo 10 de octubre se celebra el Día Mundial del Huevo, una oportunidad para reconocer a este alimento tan cotidiano como extraordinario, presente en el desayuno familiar, en recetas caseras y en la alta gastronomía. Más allá de su sencillez, el huevo se consolida como un protagonista en materia de nutrición, salud y producción sustentable.

Reconocido como uno de los alimentos más completos del mundo, su proteína se distingue por su alta calidad y fácil digestión, ya que aporta todos los aminoácidos esenciales que necesita el organismo. También es fuente de vitaminas A, B, D y E, minerales como fósforo, hierro y zinc, y colina, un nutriente clave para la función cerebral y el sistema nervioso. Esta combinación lo convierte en un aliado de la salud en todas las etapas de la vida, desde la infancia hasta la adultez mayor.

Su aporte energético también resulta atractivo: un huevo mediano contiene entre 55 y 80 calorías, menos que una manzana o una taza de yogur descremado. Esa baja densidad calórica, junto con más de seis gramos de proteína, lo vuelve una opción ideal tanto en planes de control de peso como en dietas deportivas. Además, estudios científicos confirman que su consumo diario no eleva los niveles de colesterol ni incrementa el riesgo cardiovascular. Sus antioxidantes naturales, como la luteína y la zeaxantina, se asocian con beneficios para la visión y la salud cerebral.

Un motor para la economía nacional

El huevo también cumple un rol central en la economía argentina. En el primer semestre de 2025, el consumo alcanzó las 380 unidades por habitante, un récord histórico que posiciona al país como el segundo mayor consumidor de huevos a nivel mundial, detrás de México. La producción acompañó esa tendencia con 384 unidades per cápita, lo que equivale a más de 18.000 millones de huevos al año y exportaciones hacia más de 65 destinos.

Con cerca de 60 millones de ponedoras y más de 30.000 empleos directos e indirectos distribuidos en 18 provincias, el sector avícola se consolida como un motor clave de la economía agroalimentaria, con una facturación superior a los 2.200 millones de dólares.

“Argentina tiene la oportunidad de seguir liderando en consumo y producción de huevos si mantiene su compromiso con la innovación y la prevención sanitaria. Cada mejora en bienestar animal y en bioseguridad se traduce en un producto más seguro y de mayor calidad para los consumidores, y en una cadena avícola más sólida y competitiva para el país. Lo que sucede en la granja tiene repercusión en el producto final, porque la salud animal, humana y ambiental están interconectadas”, destaca Eugenia Sanz, veterinaria y Directora de la Unidad de Negocios de Avicultura de MSD Salud Animal en Argentina.

De la granja a la cultura popular

Más allá de los números récord, el huevo conserva un fuerte arraigo cultural y numerosos detalles curiosos. El color de la cáscara, blanca o marrón, no altera su valor nutricional y depende únicamente de la genética de la gallina. En ocasiones aparecen ejemplares con dos yemas, sobre todo en aves jóvenes, un fenómeno que sigue despertando fascinación entre los consumidores.

El huevo también ha trascendido en la cultura popular: ha sido protagonista de refranes, investigaciones científicas y récords insólitos, como la famosa foto que en 2019 alcanzó más de 50 millones de “me gusta” en Instagram. En la cocina, su versatilidad lo convierte en un auténtico “ingrediente puente”: aporta textura, volumen y unión a múltiples preparaciones, siendo indispensable tanto en recetas caseras como en la alta gastronomía.