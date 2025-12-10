El Hospital San Blas de Nogoyá activó este lunes el protocolo sanitario para casos sospechosos de sarampión, tras detectar una situación que obligó a implementar medidas inmediatas de bloqueo y control epidemiológico. La intervención se produjo en un contexto de alerta en la provincia, luego de que días atrás se confirmara un caso en la ciudad de Santa Elena, el primero reportado en el país desde la semana epidemiológica 26.

Según informaron autoridades del establecimiento, el operativo incluyó un bloqueo domiciliario inicial y una reorganización preventiva en la guardia, con el objetivo de evitar el ingreso no supervisado de personas potencialmente expuestas. Además, equipos de salud se desplegaron en territorio para evaluar síntomas, antecedentes de viaje y esquemas de vacunación en un radio aproximado de cinco manzanas alrededor del domicilio del caso sospechoso.

La intervención se realizó de manera articulada con la Municipalidad de Nogoyá, lo que permitió ampliar las acciones de vigilancia y brindar acompañamiento a las familias involucradas. Desde el hospital recordaron que, debido a la alta contagiosidad del virus del sarampión, cualquier situación sospechosa exige una respuesta rápida, basada en la identificación de contactos estrechos y en la verificación de la cobertura de la vacuna triple viral.

Las autoridades sanitarias insistieron en la importancia de mantener esquemas de vacunación completos, especialmente en niñas y niños menores de 5 años, quienes integran el grupo más vulnerable ante esta enfermedad.

El caso confirmado en Santa Elena

El refuerzo de los controles en Nogoyá ocurre pocos días después de que el Ministerio de Salud de Entre Ríos confirmara un caso de sarampión en la ciudad de Santa Elena, en un niño de 2 años y 4 meses que inició síntomas el 24 de noviembre, presentando fiebre, exantema generalizado y signos respiratorios altos.

El menor realizó su primera consulta médica el 26 de noviembre, momento en que se tomaron muestras para diagnóstico. Mientras los estudios provinciales arrojaron resultados indeterminados, el Laboratorio Nacional de Referencia ANLIS-Malbrán confirmó la presencia del virus mediante rt-PCR en una muestra nasofaríngea.

La investigación epidemiológica detectó un antecedente de viaje a Casilda (Santa Fe) entre el 14 y 15 de noviembre. Los contactos estrechos fueron identificados y permanecen bajo seguimiento con indicaciones de aislamiento según el tipo de exposición. El niño cuenta con una dosis de vacuna triple viral aplicada en noviembre de 2024, no presenta comorbilidades y se encuentra clínicamente estable, cumpliendo aislamiento domiciliario junto a su familia.

Refuerzo de vigilancia y trabajo conjunto

Frente a estos episodios, las autoridades provinciales y nacionales continúan trabajando de manera coordinada para contener la posible propagación del virus, fortalecer la vigilancia epidemiológica y garantizar el seguimiento de los casos sospechosos y confirmados.

Mientras tanto, desde el Hospital San Blas reiteraron a la población la importancia de consultar ante la aparición de fiebre y erupción cutánea, evitar la exposición innecesaria y revisar el calendario de vacunación, medidas clave para prevenir nuevos contagios.