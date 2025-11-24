El Hospital Privado Universitario de Córdoba (HPUC) dio un paso decisivo en la modernización quirúrgica al incorporar un sistema integrado de imágenes intraoperatorias 3D y navegación avanzada, convirtiéndose en el primer centro de salud de la provincia en disponer de esta tecnología de última generación. La nueva plataforma está compuesta por el scanner móvil O-arm™ y el sistema de navegación StealthStation™ S8, desarrollados por Medtronic, empresa líder global en tecnología médica.

Cirugías guiadas con precisión milimétrica

El O-arm™ permite obtener imágenes tridimensionales en tiempo real directamente dentro del quirófano, combinando radiografía digital, fluoroscopía y tomografía 3D en un único equipo móvil. Esto posibilita verificar la posición exacta de implantes, tornillos y estructuras óseas antes de finalizar la intervención, un avance clave en cirugías de columna, traumatología y neurocirugía.

Estas imágenes se integran automáticamente en la plataforma StealthStation™ S8, que ofrece navegación avanzada durante todo el procedimiento. Mediante visualización 3D y guiado digital, el sistema reduce la dependencia de la fluoroscopía continua y brinda un control detallado de cada paso de la cirugía.

Ambas tecnologías funcionan como un ecosistema único: permiten planificar, ejecutar y confirmar la intervención dentro del mismo flujo de trabajo, lo que incrementa notablemente la seguridad del paciente y la previsibilidad del resultado quirúrgico.

Un hito para la cirugía de alta complejidad en Córdoba

“La incorporación de esta tecnología marca un hito para la cirugía de alta complejidad en Córdoba. Es una inversión directa en seguridad, precisión y calidad, que eleva nuestros estándares y el cuidado de nuestros pacientes”, afirmó el Dr. Federico Perrote, Director Médico del HPUC.

Desde Medtronic también destacaron el avance que representa esta implementación. “Acompañar al HPUC reafirma nuestro compromiso con impulsar la innovación en Argentina y ampliar el acceso a soluciones que transforman la práctica quirúrgica”, señaló Joaquín Castro, General Manager de la compañía en el país.

“La combinación del O-arm™ y el StealthStation™ S8 marca un antes y un después en cirugías complejas, al permitir decisiones basadas en información inmediata y una ejecución más predecible”, agregó.

¿A qué pacientes está dirigida esta tecnología?

El sistema está indicado para procedimientos que requieren precisión milimétrica, tales como:

Cirugías de columna

Neurocirugías

Intervenciones traumatológicas

Procedimientos de mínima invasión

La posibilidad de generar imágenes 3D en tiempo real permite verificar la correcta colocación de implantes, evaluar la alineación ósea y confirmar el éxito de la cirugía antes del cierre, lo que se traduce en intervenciones más seguras y tiempos de recuperación más cortos.

Principales beneficios clínicos

La integración de imágenes intraoperatorias y navegación avanzada ofrece múltiples ventajas para el equipo médico y los pacientes: