El Harlem Festival cerró su octava edición con una convocatoria de más de 40.000 personas en el predio de la Estación Belgrano, en la ciudad de Santa Fe. Durante el sábado 10 y el domingo 11 de octubre, unas 20.000 personas por día participaron de las actividades que combinaron música en vivo, DJs, propuestas gastronómicas y espacios de marcas.

El festival reunió a más de 30 artistas distribuidos en tres escenarios y volvió a posicionar a Santa Fe como una de las plazas destacadas del circuito de grandes eventos musicales del país.

La convocatoria se produjo durante el fin de semana largo por el feriado del lunes 12 de octubre, un contexto que favoreció el movimiento turístico y comercial en la región.

Más de 50.000 espectadores en ocho días

La convocatoria del Harlem Festival se sumó al recital de Los Fabulosos Cadillacs, realizado el sábado 3 de octubre en el mismo predio.

Con ambos acontecimientos, la productora Harlem superó los 50.000 espectadores en apenas ocho días, un registro que refuerza la capacidad de Santa Fe para organizar espectáculos de gran convocatoria.

La combinación de festivales, recitales y propuestas culturales también genera oportunidades para los sectores vinculados con el turismo, la gastronomía, el transporte y los servicios.

Impacto turístico en la región Santa Fe–Paraná

El festival se desarrolló en un fin de semana largo que impulsó los desplazamientos de visitantes y el consumo en distintos rubros comerciales.

Según la información difundida por la organización, la actividad contribuyó a completar las plazas hoteleras y a generar un importante movimiento económico en la región Santa Fe–Paraná.

La cercanía entre ambas capitales provinciales favorece la circulación de público entre Santa Fe y Paraná, con posibilidades de aprovechar la oferta gastronómica, cultural y recreativa de las dos ciudades.

Con una nueva edición de convocatoria masiva, el Harlem Festival consolida su presencia en la agenda cultural del litoral y confirma el peso de los grandes acontecimientos musicales como atractivo turístico regional.