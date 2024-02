Domingo Faustino Sarmiento nació en San Juan el 15 de febrero de 1811, y a días de cumplirse 213 años de ese acontecimiento seguimos valorando la educación como él la pensaba, que la escuela era el lugar donde se impulsaba el desarrollo social, dado que brindaba las mismas oportunidades a todos los alumnos a lo largo del país. Sin embargo hoy, para mandar un chico a aprender, con los materiales básicos, el factor económico es crucial y en muchos casos puede ser limitante.

— Papá, necesito una mochila nueva, la que tengo tiene agujeros y está descosida.

— Ok, no te prometo mucho, no son nada baratas, pero lo tendré en cuenta. ¿Tus zapatos, cómo están? Y si el equipo de gimnasia y zapatillas están para empezar, mejor.

Así comienza la charla con mi hija adolescente, puntapié inicial para comenzar la lista de cosas que tenemos que comprar para el inminente inicio de clases.

En las familias numerosas la economía se piensa por períodos largos y al tener cuatro chicos en edad escolar y distintos niveles, cada peso vale, de manera que comenzamos una gira por las tiendas y librerías locales para tratar de tener un panorama claro de lo nos costará el inicio de clases.