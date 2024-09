El Gobierno Nacional advirtió que durante el próximo verano habrá cortes programados de luz debido a la alta demanda de electricidad y la falta de generación esperada para los primeros meses del 2025. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, confirmó en declaraciones radiales que se están analizando medidas para gestionar esta situación. "Va a haber una programación, está analizándose", aseguró.

Francos explicó que, si las temperaturas son elevadas durante el verano, la demanda eléctrica podría alcanzar niveles críticos, generando una situación de insuficiencia en la generación de energía. "Lamentablemente no ha habido inversiones y va a faltar generación. Vamos a tener que programar algunos cortes, sobre todo hacer acuerdos con sectores industriales", señaló el funcionario.

Inversiones insuficientes y planificación de cortes

El jefe de ministros hizo hincapié en la falta de inversiones a lo largo de los años, lo que ha agravado la crisis energética que el país enfrenta. Subrayó que esta es una problemática estructural que requiere soluciones a largo plazo y no puede depender de la improvisación. "Es una situación que viene de años y que hay que encarar seriamente. La Secretaría de Energía está trabajando en el tema", detalló.

Ajuste de tarifas y fin de los subsidios

Francos también defendió los recientes aumentos en las tarifas de energía como una medida necesaria para "sincerar" los costos y reducir la carga de subsidios sobre el Estado. "Una cosa no tiene que ver con la otra. Si no hay una generación razonable, no se puede pedir inversión", argumentó, y agregó: "Hay que aumentar la tarifa porque sino debe subsidiar el Estado, y hay que terminar con los subsidios para no generar deuda, emisión y, en última instancia, inflación".

El incremento en las tarifas, según Francos, es parte de una estrategia para aliviar las finanzas públicas y evitar un mayor endeudamiento o emisión monetaria que, en última instancia, agrava los problemas inflacionarios que enfrenta el país.

Un verano "complicado" según el Gobierno

Los comentarios del jefe de Gabinete se alinean con las declaraciones previas del secretario coordinador de Energía y Minería, Daniel González, quien anticipó que el país se enfrentará a un verano desafiante en términos energéticos. "Tenemos restricciones en el sector eléctrico, en especial en transmisión. Va a ser un verano complicado", advirtió González.

El principal problema, según González, será la generación eléctrica, que estará condicionada por las temperaturas y la situación hídrica del país. Ante este panorama, anunció la creación de un comité que ya está trabajando en medidas de mitigación para reducir el impacto de los cortes. Sin embargo, aclaró que las soluciones más profundas tomarán tiempo, ya que dependen de la inversión y de ajustes en la infraestructura energética del país.

Medidas en análisis

Tanto Francos como González coincidieron en que, aunque se están analizando alternativas para minimizar el impacto de los cortes en los usuarios, las soluciones de fondo no se verán de inmediato. El foco estará en acuerdos con sectores industriales y otras medidas del mercado que permitan mitigar la situación mientras se planifican inversiones a largo plazo.

Este escenario deja en claro que, ante la falta de infraestructura y generación eléctrica, el país se enfrenta a un verano con cortes de luz programados, lo que afectará tanto a los hogares como a la industria en diversas zonas del país.