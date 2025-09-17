Gobernador Etchevehere. El Gobierno de Entre Ríos puso en marcha este martes el programa Un día de película, una iniciativa conjunta del Instituto Audiovisual Autárquico de Entre Ríos (Iaaer) y el Consejo General de Educación (CGE), que busca acercar el cine a las escuelas rurales como una experiencia educativa y cultural.

La primera actividad se desarrolló en la Escuela Rural N°174 “Presidente Dr. Arturo Illia”, de la Comuna de Gobernador Etchevehere, con la participación de los ministros de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso; de Hacienda y Finanzas, Fabián Boleas; y del director del Iaaer, Maximiliano Schonfeld.

El programa propone acercar el lenguaje audiovisual a niños, niñas y adolescentes a través de juegos, cuentos y dinámicas colectivas que estimulan la creatividad, la reflexión y la construcción de identidad. El calendario de actividades contempla visitas a distintas escuelas rurales de la provincia hasta fin de año.

Autoridades destacaron el valor educativo y cultural del cine

Durante la presentación, Troncoso señaló que “con este programa los chicos se convierten en protagonistas porque juegan, pintan, hablan, comparten y dejan de ser simples espectadores. Pasan de ser individuos a ser un colectivo: el cine es esto también, historias compartidas y aprendizaje colectivo. Llevar cine a nuestras escuelas es sembrar futuro, formar ciudadanos críticos, creativos y orgullosos de su identidad entrerriana”.

En la misma línea, Schonfeld resaltó que la propuesta “no se limita a mostrar películas, sino que propone una experiencia integral: ver, dialogar, imaginar y producir a partir del lenguaje audiovisual. De este modo se promueve el acceso cultural y la valoración del cine como herramienta de formación, análisis y trabajo, aportando también al fortalecimiento de la industria audiovisual entrerriana”.

Una jornada de juegos, cortos y reflexión

Los estudiantes participaron de la actividad Dibujando la película, en la que realizaron producciones propias tras la proyección del corto Qumas y las Bestias. A partir de la experiencia, trabajaron con sonidos, personajes y recuerdos, resignificando el cine desde su propia mirada.

Como cierre, se proyectó el corto Abuela Grillo, que invita a reflexionar sobre la relación entre las comunidades y el medio ambiente, reforzando el sentido crítico y colectivo que atraviesa todo el programa.