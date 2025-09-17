Sociedad
El Gobierno lanzó el programa Un día de película para llevar el cine a las escuelas rurales
Gobernador Etchevehere. El Gobierno de Entre Ríos puso en marcha este martes el programa Un día de película, una iniciativa conjunta del Instituto Audiovisual Autárquico de Entre Ríos (Iaaer) y el Consejo General de Educación (CGE), que busca acercar el cine a las escuelas rurales como una experiencia educativa y cultural.
La primera actividad se desarrolló en la Escuela Rural N°174 “Presidente Dr. Arturo Illia”, de la Comuna de Gobernador Etchevehere, con la participación de los ministros de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso; de Hacienda y Finanzas, Fabián Boleas; y del director del Iaaer, Maximiliano Schonfeld.
El programa propone acercar el lenguaje audiovisual a niños, niñas y adolescentes a través de juegos, cuentos y dinámicas colectivas que estimulan la creatividad, la reflexión y la construcción de identidad. El calendario de actividades contempla visitas a distintas escuelas rurales de la provincia hasta fin de año.
Autoridades destacaron el valor educativo y cultural del cine
Durante la presentación, Troncoso señaló que “con este programa los chicos se convierten en protagonistas porque juegan, pintan, hablan, comparten y dejan de ser simples espectadores. Pasan de ser individuos a ser un colectivo: el cine es esto también, historias compartidas y aprendizaje colectivo. Llevar cine a nuestras escuelas es sembrar futuro, formar ciudadanos críticos, creativos y orgullosos de su identidad entrerriana”.
En la misma línea, Schonfeld resaltó que la propuesta “no se limita a mostrar películas, sino que propone una experiencia integral: ver, dialogar, imaginar y producir a partir del lenguaje audiovisual. De este modo se promueve el acceso cultural y la valoración del cine como herramienta de formación, análisis y trabajo, aportando también al fortalecimiento de la industria audiovisual entrerriana”.
Una jornada de juegos, cortos y reflexión
Los estudiantes participaron de la actividad Dibujando la película, en la que realizaron producciones propias tras la proyección del corto Qumas y las Bestias. A partir de la experiencia, trabajaron con sonidos, personajes y recuerdos, resignificando el cine desde su propia mirada.
Como cierre, se proyectó el corto Abuela Grillo, que invita a reflexionar sobre la relación entre las comunidades y el medio ambiente, reforzando el sentido crítico y colectivo que atraviesa todo el programa.