Ante la detección de la influenza A H3N2 subclado K, una variante que encendió alertas sanitarias en países de Europa, América y Asia, el Gobierno nacional difundió una serie de recomendaciones preventivas para evitar su circulación. Hasta el momento, en Argentina se confirmaron tres casos, según informaron autoridades sanitarias.

Desde el Ministerio de Salud señalaron que, si bien esta variante “no ha demostrado ser más grave que otras”, resulta fundamental reforzar las medidas habituales de cuidado frente a los virus respiratorios, especialmente en el actual contexto regional e internacional.

Recomendaciones sanitarias

A través de un comunicado difundido en la red social X, la cartera sanitaria recordó una serie de acciones preventivas básicas que contribuyen a reducir el riesgo de contagio:

Lavado frecuente de manos con agua y jabón.

Cubrirse la boca y la nariz al toser o estornudar.

Evitar compartir objetos personales.

Ventilar adecuadamente los ambientes cerrados.

Limpiar y desinfectar superficies de uso frecuente.

Consultar al sistema de salud ante la aparición de síntomas respiratorios.

Las autoridades remarcaron la importancia de no minimizar síntomas como fiebre, dolor corporal, congestión o tos persistente, y de recurrir a la atención médica para una evaluación oportuna.

Vacunación y grupos priorizados

El Ministerio de Salud también hizo hincapié en la vacunación antigripal anual como una herramienta clave de prevención. Recordó que deben recibir la dosis correspondiente los siguientes grupos priorizados:

Niños y niñas de 6 a 24 meses.

Personas embarazadas y puérperas.

Personas de entre 2 y 64 años con factores de riesgo.

Mayores de 65 años.

Personal de salud y personal estratégico.

Asimismo, se recomendó mantener al día los esquemas de inmunización contemplados en el Calendario Nacional de Vacunación, cuya aplicación es gratuita en hospitales, centros de salud y vacunatorios públicos de todo el país.

Contexto regional e internacional

La variante K del virus H3N2 viene generando una mayor presión sobre los sistemas hospitalarios en países de Europa y Asia. En América del Sur, Chile y Perú ya confirmaron casos, mientras que Bolivia y Ecuador activaron alertas sanitarias y reforzaron sus campañas de vacunación para prevenir un aumento de contagios.