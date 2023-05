** Algunos de los que usufructúan del vocablo ‘gatopardismo’ para acusar a los advenedizos de la política, quizás no sabrían quién fue Giuseppe Tomasi di Lampedusa, de no deberse a aquella gran película que se filmó en 1963 basada en su novela Il gattopardo, que significa literalmente ‘el leopardo jaspeado’. ¿Vió? No era un michi medio tordillo.

Te digo más, muchos quizás ni siquiera se hubiesen enterado de la peli, de no haber actuado en ella los muy jóvenes Alain Delon, Burt Lancaster y Claudia Cardinale (tres de las estrellas mundiales más admiradas en su época, aclaramos para los no Boomers) con un éxito resonante.